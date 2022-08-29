Предыдущие отчеты указывают на то, что у Poco есть два чипсета, предназначенных для двух устройств: Helio G95 и Helio G99.

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Компания Poco официально подтвердила дату выпуска своих следующих смартфонов. Компания представит Poco M5 и Poco M5s 5 сентября во всем мире. Poco является суббрендом Xiaomi и уже долго время выпускает смартфоны ориентированные на подростков и детей. Обычно телефоны имеют яркий окрас и мощное аппаратное обеспечение для всех доступных мобильных игр.

Как было объявлено на официальном сайте несколько часов назад, Poco выпустит Poco M5 и Poco M5s в следующем месяце, а точнее 5 сентября. Эти два телефона дебютируют во всем мире, поскольку они будут иметь программное обеспечение Poco Global.

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Хотя детали обоих телефонов остаются неясными, предыдущие отчеты указывают на то, что у Poco есть два чипсета, предназначенных для двух устройств: Helio G95 и Helio G99. Но по словам инсайдеров сообщается, что Helio G80 также будет устанавливаться на новых смартфонах. Предположительно, либо Poco M5, либо Poco M5s будут представлять собой ребрендинг Redmi Note 10S.