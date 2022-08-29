Новый ноутбук поставляется с процессором Intel Core i7-11800H и графическим процессором GeForce RTX 3070.

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Schenker XMG Fusion 15 — это в первую очередь игровой ноутбук, но по словам производителя, он также подходит для творческой работы. В основе легкого (чуть менее 2 кг) компактного ноутбука лежит процессор Intel Core i7-11800H. Устройство можно купить в интернет-магазине Schenker по цене от 1500 евро (~ 1492 доллара) с видеокартой GeForce RTX 3060. Также доступна конфигурация с видеокартой GeForce RTX 3070, большим объемом оперативной памяти и твердотельным накопителем, которая имеет цену чуть менее 2000 евро (~ 1989 долларов).

Сочетание процессора Core i7-11800H (Tiger Lake), графического процессора ноутбука GeForce RTX 3070 и 32 ГБ оперативной памяти (DDR4-3200, двухканальный режим) позволяет использовать ноутбук во всех областях применения, требующих высокой производительности, — редактирование видео, рендеринг, игры.

Аппаратное обеспечение позволяет играть во все современные игры. Как правило, можно выбрать полное разрешение экрана (2560x1440 пикселей) и высокие или максимальные настройки. Помимо этого, можно использовать более высокое разрешение, если подключен соответствующий монитор — можно подключить до двух дополнительных мониторов (1x HDMI 2.1, 1x DisplayPort через USB-C).

Разъем для твердотельных накопителей PCIe 4 позволяет установить устройство на 1 ТБ. Если этого будет недостаточно, можно установить дополнительные SSD: в ноутбуке есть место для второго SSD формата M.2-2280. Также можно установить модель PCIe 3 или SATA.

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