Предполагается, что Netflix будет взимать примерно половину стоимости от классической подписки.

реклама

Уже давно ходят слухи, что Netflix представит новый тип подписки, который помимо контента будет включать и рекламу. Таким образом, клиентам придется подготовиться к тому, что помимо любимого сериала или фильма им придется смотреть еще и рекламу.

Как сообщил Bloomberg, новый тариф поможет сэкономить деньги заинтересованным клиентам стримингового сервиса. Предполагается, что Netflix будет взимать примерно половину стоимости от классической подписки (от 7 до 9 долларов в месяц) за этот тип подписки. На данный момент в США классическая подписка продается за $15,49 в месяц (контент 1080p на 2 экранах одновременно).

Стриминговый сервис пошел на такой шаг в основном потому, что уже несколько месяцев подряд непрерывно теряет подписчиков. С более дешевой подпиской он хочет привлечь больше людей, которые не возражают против случайных рекламных роликов. Кроме того, предполагается, что это своего рода временный шаг, который в конечном итоге приведет новых клиентов к более дорогому плану без рекламы.

Предполагается, что будет 4 минуты рекламы на час контента

До сих пор Netflix не предлагал подобную подписку, но с ростом конкуренции на рынке, приходится менять нынешнюю политику стримингового сервиса. Новый вид подписки должен появиться в начале следующего года. На каждый час контента должно быть отведено примерно 4 минуты рекламного места, что является очень хорошим компромиссом по мировым стандартам. Однако в будущем количество рекламных мест может увеличиться.

В прошлом квартале более 970 000 человек ушли от Netflix к конкурентам. Сейчас компания переживает очень сложный период. Цена акций упала примерно на 70 процентов по сравнению с 2021 годом и если год назад компания оценивалась в 300 миллиардов долларов, то теперь она стоит «всего» 90 миллиардов долларов.

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По данным компании, замедление роста числа новых клиентов обусловлено несколькими факторами, в том числе совместным использованием аккаунтов, конкуренцией и другими макроэкономическими причинами, такими как высокая инфляция.