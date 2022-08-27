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НАСА одобрило разработку космической станции Джеффа Безоса
В 2021 году Джефф Безос объединился с Sierra Space для создания коммерческой космической станции под названием Orbital Reef.
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Космическая станция Джеффа Безоса для многих показалась слишком амбициозной, но со временем общественное мнение поменялось, когда масштабный проект сдвинулся с мертвой точки. У аэрокосмической компании Blue Origin есть опыт в доставке полезного груза на орбиту нашей планеты и они уже долгое время занимаются коммерческими космическими путешествиями. После завершения 22 успешных космических миссий, Джеффу Безосу удалось доставить в космос 31 клиента, некоторые из которых были первыми представителями своих стран. Все желающие теперь могут забронировать места для космического путешествия на веб-сайте Blue Origin.

В 2021 году Безос сделал важное решение, объединившись с Sierra Space для создания коммерческой космической станции под названием Orbital Reef. Этот грандиозный проект направлен на создание «многофункционального бизнес-парка в космосе», который будет обслуживать всех, от медиа-компаний и предпринимателей до инвесторов и изобретателей. Это открывает для Orbital Reef множество революционных применений. Однако масштаб этой программы имеет более серьезные последствия, чем просто доставка туристов в космос, поэтому у Безоса уже есть планы развития станции на много лет вперед. Дело в том, что Безос также известен своей показной демонстрацией богатства и некоторые могут задаться вопросом, чем именно будет отличаться Orbital Reef?


Космическая станция Джеффа Безоса больше не находится на стадии концепта, потому что НАСА дало зеленый свет для осуществления планов миллиардера. НАСА уже рассматривало Blue Origin и Sierra Space в числе главных кандидатов на замену Международной космической станции и в связи со сложившейся ситуацией в мире, космическое агенство одобрило план Безоса по созданию космической станции. В заявлении для прессы Sierra Space объявила, что Orbital Reef успешно прошла проверку НАСА и ее признали «выполнимой и достижимой» для перехода к этапу проектирования. Генеральный директор Sierra Space Том Вайс сказал, что перед компанией стоит очень серьезная задача, которая сделает революцию в истории человечества.

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Том Вайс объяснил, что Orbital Reef будет заниматься не только космическим туризмом, но также будут проводить исследования, которые важны для развития технологий. Компания утверждает, что Orbital Reef даст шанс иметь свой собственный бизнес в космосе любому желающему. Когда космическая станция Безоса была впервые анонсирована, были озвучены планы о размещении Orbital Reef на орбите планеты до 2030 года. А вот представители Sierra Space ожидают, что Orbital Reef будет введен в эксплуатацию уже в 2027 году.

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#наса #джефф безос #orbital reef #sierra space #космическая станция
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