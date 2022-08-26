Большим преимуществом монитора Xeneon Flex 45WQHD240 является его большой 45-дюймовый сгибаемый дисплей W-OLED, поставляемый компанией LG.

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Несмотря на то, что это довольно новая технология, в последние несколько лет наблюдается рост популярности изогнутых мониторов. Хотя первые несколько поколений изогнутых дисплеев в первую очередь предназначались для геймеров, сегодня изогнутые мониторы нередко можно встретить в офисах и у работающих на дому. Основной причиной резкого увеличения числа пользователей, переходящих на изогнутые мониторы, являются значительно ощутимые преимущества, которые они предлагают по сравнению с плоскими панелями.

Помимо того, что изогнутые мониторы обеспечивают геймерам оптимальные углы для просмотра, они также имеют более широкое соотношение сторон по сравнению с плоскими мониторами. Одна только эта особенность делает изогнутые мониторы более подходящими для работы, требующей более широкого экрана. Более широкий экран также позволяет пользователям открывать и просматривать больше окон одновременно.

Большое количество людей, рассматривающих возможность установки двух мониторов, также перешли на сверхширокие изогнутые мониторы просто потому, что они предлагают те же преимущества при почти той же стоимости, за вычетом сложностей, связанных с их настройкой. Если этих преимуществ будет недостаточно, существует также неоспоримый факт, что изогнутые мониторы по своей сути приятнее на вид.

В общем, если вы хотите приобрести себе новый монитор, у вас нет другого выбора, кроме как выбирать между стандартным плоским или изогнутым монитором. Универсального решения не существует, но компания Corsair стремится это изменить. Её новейший 45-дюймовый монитор может трансформироваться из плоского экрана в изогнутый форм-фактор за несколько секунд.

Знакомьтесь с Corsair Xeneon Flex 45WQHD240

Большим преимуществом монитора Xeneon Flex 45WQHD240 является его большой 45-дюймовый сгибаемый дисплей W-OLED, поставляемый компанией LG. В зависимости от своих потребностей пользователи могут вручную преобразовать панель Xeneon Flex из стандартной плоской панели для работы в изогнутую панель, ориентированную на игры. Corsair имеет две ручки на обоих концах панели для ручного сгибания дисплея.





Панель W-OLED, используемая в Xeneon Flex 45WQHD24, имеет разрешение 3440 x 1440 пикселей при соотношении сторон 21:9. Панель с яркостью 1000 нит довольно яркая и заявлена контрастность 1 350 000:1. Монитор также поддерживает частоту обновления 240 Гц и совместим как с NVIDIA G-SYNC, так и с AMD FreeSync.

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Corsair не стал сообщать о точной дате выпуска Xeneon Flex 45WQHD240, но компания заявила, что объявит подробности о новом мониторе позже в этом году. Скорее всего продукт будет представлен на Gamescom 2022. Xeneon Flex 45WQHD240 будет позиционироваться как эксклюзивный продукт и определенно будет не дешевым.