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ODROID -Go Ultra от Hardkernel — это портативная игровая консоль с 5-дюймовым дисплеем, процессором Amlogic S922X, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ флэш-памяти eMMC, а также разъем для карты памяти microSD.
Консоль поставляется с программным обеспечением на базе Ubuntu и является достаточно мощной, чтобы запускать все доступные игры, разработанные для классических консолей, вплоть до Nintendo Game Cube. Hardkernel сообщает, что ODROID-GO Ultra будет доступен по цене 111 долларов, начиная с октября. Южнокорейская компания планирует отправить на следующей неделе свои консоли, заинтересованным разработчикам игр.
Hardkernel производит одноплатные компьютеры уже более десяти лет, а с 2018 года компания начала менять часть своего оборудования для создания игровых консолей, продаваемых под брендом ODROID-Go.
Последняя модель имеет тот же размер и форму, что и ODROID-Go Super, представленный в 2020 году. Зато в новой модели более быстрый процессор, улучшенная графическая производительность и в два раза больше оперативной памяти. Новая модель Ultra имеет 16 ГБ флэш-памяти eMMC для операционной системы, что означает более быструю загрузку и лучшую стабильность.
Что касается процессора Amlogic S922X, он в последние годы был популярным вариантом для устройств потоковой передачи мультимедиа на базе Android, но в мобильных устройствах он встречается реже. Но разработчики Hardkernel похоже уверены в новом процессоре и материнской плате консоли. Компания заявляет, что новый ODROID-Go Super работает более чем в два раза быстрее, чем модель предыдущего поколения, но к сожалению устройство является менее энергоэффективным. Новая консоль должна обеспечить примерно 6 часов непрерывной игры по сравнению с 10 часами у ODROID-GO Super.
Вот обзор основных характеристик ODROID-Go Ultra:
Hardkernel отмечает, что батарея заряжается очень медленно, когда полностью разряжена, поэтому компания будет поставлять консоль со специальным Y-образным зарядным кабелем с разъемом USB-A на одном конце и портами USB Type-A и Type-C на другом. Компания заявляет, что одновременное подключение разъемов Type-C и Type-A к консоли, увеличит скорость зарядки.
Портативная консоль поставляется со сборкой Ubuntu 20.04.4 LTS с ядром Linux 4.9.277 и модифицированной версией EmulationStation, которая позволит играть во все игры для классических игровых консолей.
ODROID-Go Ultra будет доступен в сером или прозрачном пластиковом корпусе и каждая модель будет оснащена двумя аналоговыми джойстиками.