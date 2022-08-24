Samsung Internet Browser (также известный как Samsung Internet или просто S Browser) доступен для загрузки из Google Play с 2015 года.

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Обновленное приложение теперь доступно для скачивания на Google Play Store и Samsung Galaxy Store. Samsung Internet 19.0 Beta использует искусственный интеллект для обнаружения и остановки трекеров, а также для предотвращения попыток фишинга. Эта версия также содержит различные незначительные изменения и исправления и как ожидается, будет официально выпущена в конце года.

Samsung Internet Browser (также известный как Samsung Internet или просто S Browser) разработан на проекте Chromium с открытым исходным кодом и доступен для загрузки на Google Play с 2015 года. Помимо того, что он предустановлен на гаджетах Samsung Galaxy, он также поставляется на смарт-часах на базе Tizen, а также может быть установлен на устройствах сторонних производителей. По оценкам специалистов Samsung, в 2016 году приложением пользовалось около 400 миллионов активных пользователей в месяц.

18 версия приложения основана на Chromium 99 и последняя бета-версия вышла ещё в конце июня. Вчера Samsung представила первую бета-версию Samsung Internet 19.0, финальный выпуск которой запланирован на последний квартал 2022 года. Основные функции этой сборки включают следующее:

Усовершенствованная интеллектуальная защита от слежения, управляемая искусственным интеллектом, практически мгновенно применяет защиту при обнаружении доменов, которые связываются с секретными трекерами.

Улучшено обнаружение фишинговых атак.

Новая функция о конфиденциальности, которая позволяет пользователям быстро проверить, насколько безопасно их подключение к активному веб-сайту.

Диаграмма блокировщиков рекламы для лучшего обзора активных настроек конфиденциальности и их эффективности.

Надстройки теперь работают в секретном режиме.

Возможность синхронизации закладок между компьютерной версией Chrome и мобильным интернет-браузером Samsung через расширение Samsung Internet Chrome.

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По словам разработчиков Samsung, период бета-тестирования завершится в конце этого года, а стабильная версия Samsung Internet 19.0 должна быть официально запущена в четвертом квартале 2022 года. Очевидно, что пользователи Samsung Internet получат уведомление, как только новая версия станет доступной.