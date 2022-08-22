Фотографии проливают больше света на поведение газового гиганта.

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Команда космического телескопа Джеймса Уэбба использует все возможности мощного телескопа для изучения нашей вселенной. Телескоп сделал пару снимков в ближнем инфракрасном диапазоне на которых запечатлены полярные сияния Юпитера. Вы также можете увидеть чрезвычайно тусклые кольца планеты и две ее меньшие луны, Амальтею (яркое пятно слева) и Адрастею (точка на левом краю центрального кольца).

Снимки были сделаны 27 июля с помощью широкоугольной камеры NIRCam. Астрономы создали композиты, используя несколько изображений, созданных с помощью фильтров, сопоставленных с несколькими цветами (особенно это видно на изображении ниже). Большое красное пятно Юпитера (это самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе) и другие облачные образования имеют белый цвет, поскольку отражают большое количество солнечного света.

NASA, ESA

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Команда Джеймса Уэбба создала эти изображения не только для того, чтобы похвастаться мощностью своего аппарата. По данным Европейского космического агентства, наблюдения должны дать больше информации о «внутренней жизни» Юпитера. Это в свою очередь может помочь ученым понять поведение газовых гигантов за пределами Солнечной системы. Другими словами, полученные данные с телескопа вскоре могут оказаться полезными при изучении похожих планет во всей вселенной.