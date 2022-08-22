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Команда космического телескопа Джеймса Уэбба использует все возможности мощного телескопа для изучения нашей вселенной. Телескоп сделал пару снимков в ближнем инфракрасном диапазоне на которых запечатлены полярные сияния Юпитера. Вы также можете увидеть чрезвычайно тусклые кольца планеты и две ее меньшие луны, Амальтею (яркое пятно слева) и Адрастею (точка на левом краю центрального кольца).
Снимки были сделаны 27 июля с помощью широкоугольной камеры NIRCam. Астрономы создали композиты, используя несколько изображений, созданных с помощью фильтров, сопоставленных с несколькими цветами (особенно это видно на изображении ниже). Большое красное пятно Юпитера (это самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе) и другие облачные образования имеют белый цвет, поскольку отражают большое количество солнечного света.
Команда Джеймса Уэбба создала эти изображения не только для того, чтобы похвастаться мощностью своего аппарата. По данным Европейского космического агентства, наблюдения должны дать больше информации о «внутренней жизни» Юпитера. Это в свою очередь может помочь ученым понять поведение газовых гигантов за пределами Солнечной системы. Другими словами, полученные данные с телескопа вскоре могут оказаться полезными при изучении похожих планет во всей вселенной.