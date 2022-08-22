Гаджет имеет дисплей с диагональю 35 мм и заявленное время автономной работы до семи дней при обычном использовании.

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Умные часы Ruijie в настоящее время доступны по всему миру со скидкой на AliExpress. Компания утверждает, что носимое устройство имеет такие функции, как измерение уровня глюкозы в крови, ЭКГ и мониторинг артериального давления. Гаджет имеет дисплей с диагональю 35 мм и заявленное время автономной работы до семи дней при обычном использовании. Смарт-часы имеют максимальное разрешение дисплея 360 x 360 пикселей. Гаджет совместим со смартфонами под управлением iOS 9.0 или Android 5.0 и выше, позволяет подключаться через Bluetooth 5.1.

Китайская компания утверждает, что устройство имеет несколько функций отслеживания состояния здоровья, включая неинвазивные мониторы уровня глюкозы в крови, ЭКГ, артериального давления, частоты сердечных сокращений, SpO2 и температуры тела. Ruijie предполагает, что вы можете проводить эти измерения по-разному: носить часы на запястье, в качестве пульсометра на верхней части руки или как нагрудный переносной датчик. Точность этих датчиков неясна; маловероятно, что эти инструменты были одобрены медицинским органом, таким как FDA.

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Вы также можете использовать часы Ruijie, чтобы отслеживать свои физические нагрузки и состояние сна. Другими функциями устройства являются уведомления о звонках и сообщениях, экран для пробуждения и секундомер. Гаджет имеет класс водонепроницаемости IP68, а аккумулятор емкостью 280 мАч обеспечивает до семи дней автономной работы при обычном использовании или 30 дней в режиме ожидания.В настоящее время вы можете купить умные часы Ruijie по сниженной цене в 44,35 доллара. На китайском сайте указано, что акция завершится 26 августа и гаджет вернется к своей обычной розничной цене в 64,27 доллара. Устройство доступно в различных цветах и поставляется по всему миру.