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MINISFORUM Elitemini TH60 и TH80 — компактные настольные ПК с процессорами Intel Tiger Lake-H
Мини-ПК MINISFORUM EliteMini TH60 оснащен шестиядерным процессором Intel Core i5-11400H.
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Новые компактные компьютеры от производителя MINISFORUM представляют собой пару настольных компьютеров размерами 18 x 17,78 x 3,5 сантиметра, оснащенных процессорами Intel Core H 11-го поколения с мощностью 45 Вт.

Мини-ПК MINISFORUM EliteMini TH60 оснащен шестиядерным процессором Intel Core i5-11400H, а  EliteMini TH80 — восьмиядерным процессором Core i7-11800H. Сейчас они доступны для предварительного заказа по цене от 359 и 429 долларов соответственно.

Рекомендованные цены указаны для базовых систем, которые поставляются без какой-либо оперативной памяти, хранилища данных и операционной системы для людей, которые хотят поставить своё собственное "железо". Но если вы предпочитаете получить предварительно сконфигурированную систему, MINISFORUM предлагает модели с оперативной памятью от 8 ГБ до 32 ГБ и SSD от 256 ГБ до 512 ГБ.

Под "капотом" компьютера есть два слота SODIMM с поддержкой до 64 ГБ двухканальной памяти DDR4. Есть также два слота M.2 2280 для хранения данных. Один из них представляет собой слот PCIe 4.0 x4, а другой - PCIe 3.0 x4. И вы также найдете слот M.2 2230, занятый картой WiF и Bluetooth, а также небольшой вентилятор для активного охлаждения.

Порты компактного компьютера:

1 x HDMI

1 x DisplayPort

1 x USB Type-C

1 х 3,5 мм комбинированный аудиоразъем 

1 х 3,5 мм микрофонный вход

1 х 3,5 мм аудиовыход 

1 x порт Ethernet 2,5 Гбит/с

5 x USB 3.2 Gen 2 Type-A

Порт USB-C поддерживает альтернативный режим DisplayPort, это означает, что вы можете использовать его для подключения дисплея. Из этого следует, что компьютер поддерживает до трех дисплеев 4K, если вы одновременно используете порты HDMI, DisplayPort и USB-C.

Система поставляется с адаптером питания на 19 В и монтажным кронштейном, который можно использовать для крепления ПК к стене или задней части дисплея.

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