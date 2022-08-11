Смартфон доступен в трех конфигурациях: 8/128, 12/256 и 12/512 Гигабайт.

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Американская компания Motorola официально прeдcтaвилa смартфон Moto X30 Pro в Китае. Флагманский смартфон оснащен 200-МП камерой, а также мощным процессором Snapdragon 8+ Gen 1 с рекомендуемой ценой, эквивалентной чуть более 500 долларов. Ожидается, что он будет продаваться во всем мире как Moto Edge 30 Ultra немного позже в этом году. Moto X30 Pro должны были выпустить на прошлой неделе, но презентацию отложили по необъявленным причинам.

Новый флагманский телефон будет поставляться с 6,67-дюймовым OLED-дисплеем FHD+ с частотой обновления 144 Герц, максимальной яркостью 1500 нит и поддержкой HDR10+. Американскому смартфону обеспечит высокую производительность Snapdragon 8+ Gen 1 и память типа LPDDR5 в количестве 12 Гигабайт. Смартфон будет поставляться с 512 ГБ внутренней памяти US 3.1.

Основная камера нового смартфона, очевидно является самым большим преимуществом Moto X30 Pro. Motorola заявила, что это будет первый в мире телефон с 200-МП камерой, поскольку внутри него находится 1/1,22-дюймовый ISOCELL HP1 от Samsung. Помимо основной камеры, на смартфоне установлена 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 12-мегапиксельная портретная камера с 2-кратным увеличением. Спереди смартфона производитель разместил селфу-камеру на 60 Мп.

Другие функции флагманского смартфона включают быструю зарядку на 125 Ватт, поддержку Dolby Atmos и прошивку Motorola MYUI 4.0. Также Moto X30 Pro поддерживает беспроводную зарядку на 50 Ватт. Смартфон доступен в трех конфигурациях: 8/128, 12/256 и 12/512 Гигабайт по цене 3499 юаней (520 долларов), 3999 юаней (595 долларов) и 4299 юаней (640 долларов) соответственно. Хотя Moto X30 Pro в настоящее время доступен только в Китае, ожидается, что вскоре он выйдет на мировой рынок как Moto Edge 30 Ultra.

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