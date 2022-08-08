Motorola Razr 2022 может стать настоящим "убийцей" Samsung Galaxy Z Flip.

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Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

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Motorola выпустит складной смартфон Razr 2022 в августе 2022 года. Однако OEM-производителю не хватило терпения и они объявили заранее о некоторых характеристиках смартфона, которые являются значительно улучшенными по сравнению с его предшественником. Новый смартфон будет иметь самую высокую частоту обновления в своей категории.

Компания Motorola собирается представить флагманы X30 Pro и Razr 2022 7 августа, если у них опять что-то не случится и они не перенесут мероприятие, как это случилось совсем недавно. Тем временем производитель смартфонов разместил тизерные характеристики предстоящей складной модели на своем китайском портале.

На этом скриншоте подробно представлены характеристики грядущей раскладушки, подтверждая, что этот Razr может стать настоящим "убийцей" Galaxy Flip. Он получил основной 6,7-дюймовый OLED-дисплей, который по своим характеристикам соответствует даже Edge 30 Pro.

Новый Razr рекламируется как смартфон совершивший немыслимый скачок в технологиях и получил частоту обновления 144 Гц среди раскладных телефонов, превзойдя своего конкурента Galaxy Z Flip4.

Motorola утверждает, что внедрила ряд дополнительных топовых характеристик дисплея: 10-битный цвет, HDR10+, затемнение по постоянному току и сертифицированные SGS функции.

Также складной смартфон будет поставляться с мощным процессором Snapdragon 8+ Gen 1.

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