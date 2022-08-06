L3 Cache процессора 7900X показывает значительное повышение скорости по сравнению с предыдущим поколением.

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Появился первый тест кэш-памяти процессора AMD Ryzen 9 7900X, который разместил известный инсайдер 9550pro на свой страничке в твитере. На размещенном скриншоте, можно увидеть, что L3 Cache процессора 7900X показывает значительное повышение скорости по сравнению с предыдущим поколением, а также с семейством Intel Alder Lake 12-го поколения. Новый процессор AMD показал пропускную способность памяти при чтении 1495 ГБ/с, а при записи 1446 ГБ/с. А вот скорость копирования в память достигает в пике 1477 GB/s с задержкой до 10,1 ns.

Ryzen 9 7900X показал впечатляющий прирост пропускной способности кэш-памяти на 50% по сравнению с предыдущей линейкой процессоров AMD и опережает Intel Core i9-12900K примерно на те же показатели. Последний показывает задержку кэша L3 - 21,8 нс, что вдвое больше, чем у последнего - 10,1 нс. Скорость копирования L3 кэш-памяти в Zen 4 превосходит Alder Lake в 3 раза.

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AMD оставило размер кэша L3 на своих процессорах Zen 4 неизменным: чипы с одним кристаллом имеют 32 МБ, а с двумя кристаллами — 64 МБ кэш-памяти последнего уровня. Однако объем кэша L2 будет удвоен до 1 МБ на ядро, по сравнению с 512 КБ на Zen 3. В сумме это составляет 80 МБ кэша L3 на Ryzen 9 7950X, что на 12 МБ больше, чем у Core i9-13900K.