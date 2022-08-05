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Илон Маск обвинил Twitter в мошенничестве за сокрытие реального количества фейковых аккаунтов
Twitter назвал его утверждения «фактически неточными, юридически недостаточными и коммерчески неуместными».
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Как сообщает The New York Times, Илон Маск обвиняет Twitter в мошенничестве за сокрытие реального количества ботов на его платформе. В последней части саги «Твиттер против Маска», команда главы Tesla заявила в судебном иске, что 10 процентов активных пользователей социальной сети, ежедневно просматривающих рекламу, являются фейковыми учетными записями. Возможно вы не знаете, но Twitter долгое время утверждал, что боты составляют менее пяти процентов его пользовательской базы и Маск отложил запланированное приобретение социальной сети в середине июля, из-за споров на эту тему. 

Глава Tesla и SpaceX, который также является активным пользователем Twitter, выразил желание купить социальную сеть в апреле после того, как она стала крупнейшим акционером компании. Twitter довольно быстро принял его предложение, вскоре после этого у них начались споры, на счет количества поддельных учетных записей на платформе. Он также обвинил компанию в том, что она не предоставила ему доступ к информации для проверки количества ботов на веб-сайте. После его слов, Twitter предоставил ему полный доступ к своим внутренним данным, но в конце концов Маск сообщил Комиссии по ценным бумагам и биржам, что хочет прекратить приобретение из-за «ложных и вводящих в заблуждение заявлений», которые сделали представители Twitter. 

Юристы компании подали в суд на своего крупнейшего акционера за отказ от сделки на 44 миллиарда долларов, заявив суду, что владелец Tesla неправомерно нарушает их соглашение. После этих событий, акции Tesla и Twitter упали.

В новой документации, представители Маска заявили, что аналитики обнаружили гораздо большее количество недостоверных учетных записей, чем утверждал Twitter ссылаясь на отчет Botometer. Botometer является алгоритмом машинного обучения, разработанный Университетом Индианы, который «проверяет активность учетных записей в Твиттере и дает им оценку в зависимости от того, насколько вероятно они являются ботами». Адвокаты Маска заявили, что соцсеть скрыла проблему с ботами, чтобы Маск согласился купить компанию «по завышенной цене». Они также сказали:

«Twitter неправильно подсчитывал количество фальшивых и спам-аккаунтов на своей платформе, чтобы ввести инвесторов в заблуждение относительно перспектив компании».

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Twitter ответил собственным судебным иском, назвав его претензии «фактически неточными, юридически недостаточными и коммерчески неуместными». Компания заявила, что Botometer ненадежен и однажды дала аккаунту Маска в Твиттере оценку, что это "с высокой вероятностью бот". Иск Twitter против Маска будет передан в суд в октябре.

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#tesla #илон маск #spacex #twitter #фейковые аккаунты
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