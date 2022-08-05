В новом DLC симулятора дальнобойщика появился штат Монтана.

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Похоже, что American Truck Simulator по-прежнему очень популярен в игровом мире, так как новый DLC был приобретен огромным количеством игроков в течение одного дня. Для игры, выпущенной 6 лет назад, в 2016 году, American Truck Simulator остается востребованным и попал рейтинги продаж.

Вчера в новом DLC симулятора дальнобойщика появился штат Монтана и в первый же день принес большую прибыль разработчикам. После выпуска нового дополнения, American Truck Simulator обогнал Stray, нашумевшую игру про кошек и занял первое место в чарте Global Top Sellers Steam.

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Помимо добавления в игру 15 новых городов и 17 новых поселений, новый DLC также включает в себя достопримечательности штата Монтана. Это Национальный парк Глейшер и Йеллоустонский национальный парк, которые являются всемирно известными достопримечательностями.

В Steam DLC в настоящее время продается за 7,99 долларов, а сама игра American Truck Simulator в настоящее время продается за 2,99 долларов.

American Truck Simulator становится только лучше с многочисленными DLC и разработчики не собираются останавливаться на достигнутом успехе. Новое DLC подойдет тем, кто хочет насладиться спокойным путешествием по горам на мощном грузовике.

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В будущих DLC, разработчики собираются добавить новые штаты, чтобы геймеры могли полностью объехать территорию США и насладиться увлекательным контентом.