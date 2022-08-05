Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Новое DLC в American Truck Simulator стало самым продаваемым в Steam
В новом DLC симулятора дальнобойщика появился штат Монтана.
анонсы и реклама
В 3 раза упала цена 3070 Gigabyte
3050 MSI Gaming за 30тр - успей
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде

реклама

Похоже, что American Truck Simulator по-прежнему очень популярен в игровом мире, так как новый DLC был приобретен огромным количеством игроков в течение одного дня. Для игры, выпущенной 6 лет назад, в 2016 году, American Truck Simulator остается востребованным и попал рейтинги продаж.

Вчера в новом DLC симулятора дальнобойщика появился штат Монтана и в первый же день принес большую прибыль разработчикам. После выпуска нового дополнения, American Truck Simulator обогнал Stray, нашумевшую игру про кошек и занял первое место в чарте Global Top Sellers Steam.

Глобальный рейтинг самых продаваемых игр в Steam

Помимо добавления в игру 15 новых городов и 17 новых поселений, новый DLC также включает в себя достопримечательности штата Монтана. Это Национальный парк Глейшер и Йеллоустонский национальный парк, которые являются всемирно известными достопримечательностями.

В Steam DLC в настоящее время продается за 7,99 долларов, а сама игра American Truck Simulator в настоящее время продается за 2,99 долларов.

American Truck Simulator становится только лучше с многочисленными DLC и разработчики не собираются останавливаться на достигнутом успехе. Новое DLC подойдет тем, кто хочет насладиться спокойным путешествием по горам на мощном грузовике.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
12700KF за копейки в Ситилинке
3060 MSI за 44тр в Регарде
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 Ti задешево в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

В будущих DLC, разработчики собираются добавить новые штаты, чтобы геймеры могли полностью объехать территорию США и насладиться увлекательным контентом.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#steam #american truck simulator #dlc #монтана
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Доля рынка Windows 11 на платформе Steam впервые упала
Steam Deck теперь доступна для бронирования в Японии, Тайване, Гонконге и Южной Корее
Монтана стала доступна в American Truck Simulator
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Массивный астероид размером со стадион приближается к Земле со скоростью 32 км/сек
15
Видеокарты NVIDIA в магазинах РФ дешевеют – цена GeForce RTX 3060 Ti уже ниже GeForce RTX 3060
15
В Подмосковье горит Ozon, убытки продавцов составят миллиарды рублей
27
Российская сеть магазинов DNS продает комплектующие для ПК в Казахстане дешевле, чем в родной стране
53
В России появятся магазины для избранных - аналоги советских "Березок"
59
Sony и Microsoft собираются заблокировать использование турецких банковских карт в сторонних регионах
5
Археологи обнаружили на территории полигона ВВС США в штате Юта следы человека ледникового периода
4
Выбираем оптимальную видеокарту для Cyberpunk 2077 и требовательных игр 2022г с графикой Next Gen
3
Последствия пожара на складе магазина Ozon - уничтожен весь товар и здание, убытки около 10 млрд руб
12
Как собрать ультимативный игровой компьютер без вреда для кошелька – 5 перспективных флагманских CPU
12
Разработчики хоррора The Callisto Protocol заручились поддержкой AMD — игра может остаться без поддержки NVIDIA DLSS
8
GeForce RTX 4070 окажется в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 Ti – 192 бита, 12 Гб, до 300 Вт за $500
47
Энтузиасты провели первое скальпирование 24-ядерного Core i9-13900 – изучаем кристалл флагмана Intel
4
Испанские ученые разработали пленку, с помощью которой можно определить содержание нитритов в мясе
+
Представлен смартфон OnePlus Nord 20 SE с экраном HD+ и зарядкой 33 Вт
+
Американец может получить 167 лет тюрьмы за отвязку смартфонов от операторов
14
Депутат Госдумы: YouTube нужно заблокировать уже сейчас, а за VPN давать уголовный срок
43
YouTube удалил канал Дмитрия «Гоблина» Пучкова
62
Moore's Law is Dead раскрыл свежие данные о видеокартах RTX 4000, RX 7000 и Intel Arc
3
James Webb продолжает бить рекорды по обнаружению самых далеких галактик
2

Популярные статьи

Разрушаем 2 популярные легенды о видеокартах – нераскрытый потенциал AMD, новые драйверы и fps
36
Как выбрать кулер для процессора в 2022 году – полное и подробное руководство
25
Модификация китайской 2U башни под турбину для MicroATX системы
17
Альтернативная энергия, которой можно и нужно дать "зеленый свет"
42
Пожизненная лицензия для Windows 10 Pro доступна за $16,41 на распродаже
22
Обзор умных розеток Tenda SP3
26
Мои впечатления от игры Rogue Warrior. Часть 2
10
Как Intel замедлила технологический прогресс TSMC – почему конкуренты так и не стали партнёрами
+

Сейчас обсуждают

NOFX
17:29
Да БФ2 то ваще легенда! Такой командной игры нигде не было больше в серии.
Новое поле боя в Battlefield 2042 появится в сентябре со стартом второго сезона
AnnoDomini14
17:28
Не волнуйтесь, это просто Джим Келлер.
Новое DLC в American Truck Simulator стало самым продаваемым в Steam
NOFX
17:27
Надеюсь Зампелла пилит там новый БФ. А то в 2042 немогу играть. Рвотные позывы постоянно.
Новое поле боя в Battlefield 2042 появится в сентябре со стартом второго сезона
Bernigan
17:21
Ну и замечательно, теперь мне обидно не будет что я купил 3060 за 32 с Али, а то были мысли что вдруг за 20-25 начнут продавать, скорее всего не будут
Nvidia GeForce RTX 4090 будет выпущена в октябре и она будет не единственной видеокартой в 2022 году
N1ghtwish
17:21
1500 получено за счет параллельного использования 2х CCD. В реальности на 1 CCD будет ~750.
Кэш-память AMD Ryzen 9 7900X почти до 3 раз быстрее Core i9-12900K — инсайд
V.L.A.D.L.E.N
17:20
Пля, как же скучно с тобой. Видимо поэтому у тебя нет ни семьи, ни бабы в постеле.
ASUS выпустила 27-дюймовый FullHD монитор VA27DCP Eye Care
Scroooge
17:18
Хуанг сплавил амперки майнерам или ОЕМ-щикам.
Nvidia GeForce RTX 4090 будет выпущена в октябре и она будет не единственной видеокартой в 2022 году
Astaroth_AiR
17:17
Зачем он такой толстый-то? Я думаю, 350вт двигателю столько пространства не нужно. Батарея там тоже небольшая Сиденье на рендере не выглядит удобным, нужна более анатомическая форма, а не а-ля деревян...
NIU SQi — электровелосипед, очень похожий на мотоцикл, с максимальной скоростью 25 км/ч
felsher 03
17:17
Я с украины плачу! Последний оплот правды забанили!
YouTube удалил канал Дмитрия «Гоблина» Пучкова
Hivi77
17:17
С одной стороны, грех осуждать обездоленного и ущербного пациента с пред- и пост-родовыми травмами, да ещё и отягощённого избыточным генами, но с другого конца, даже ублокоуважаемый ПХеникс как-то ста...
Модификация китайской 2U башни под турбину для MicroATX системы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем