В преддверии презентации Galaxy Unpacked, которая пройдет 10 августа, инсайдер сообщил предполагаемые цены на Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4 и Galaxy Watch5 в Европе. Похоже, что большинство устройств будут дороже, чем их предшественники.





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Samsung собирается представить множество мобильных устройств на следующей неделе на презентации Galaxy UNPACKED. Южнокорейская компания покажет участникам мероприятия Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4 и свои новые часы премиум-класса. И в преддверии презентации, инсайдер разместил информацию о ценах на эти продукты в Европе.

Как сообщает OnLeaks в Twitter, стоимость Galaxy Z Fold4 будет начинаться от 1799 евро за модель на 256 ГБ памяти и 1919 евро за модель на 512 ГБ. Цена модели на 256 ГБ, по-видимому, такая же как у предыдущего Galaxy Z Fold3, а модель на 512 ГБ на 20 евро дороже, чем Z Fold3 за 1899 евро. Ожидается, что Galaxy Z Flip4 будет стоить 1109 и 1169 евро за модели на 128 ГБ и 256 ГБ соответственно. Для сравнения, Galaxy Z Flip3 стоил 1059 и 1109 евро за те же модели.

Предполагается, что 40-миллиметровые Galaxy Watch 5 будут стоить 299 евро за модель с Bluetooth и 349 евро за модель с LTE. Galaxy Watch 4 стоили 269 и 319 евро соответственно. Что касается 44-миллиметровой модели, то она будет стоить 329 и 379 евро, в то время как Galaxy Watch 5 Pro оценена производителем значительно дороже — 469 и 499 евро за модели Bluetooth и LTE соответственно.

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