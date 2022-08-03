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NVIDIA RTX 4070 Ti будет такой же быстрой как RTX 3090 Ti с 7680 ядрами и 12 ГБ памяти GDDR6X
Инсайдер Kopite7kimi сообщил, что видеокарта RTX 4070 Ti будет такой же быстрой, как RTX 3090 Ti.
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NVIDIA предложит серьезную игровую мощь со своими грядущими видеокартами серии RTX 40. Графические процессоры под кодовым названием Ada Lovelace, первыми преодолеют барьер в 100 TFLOP, благодаря совершенно новой микроархитектуре и технологическому узлу. Топовый кристалл AD102 будет иметь 18 432 ядра, 96 МБ кэш-памяти второго уровня и 384-битную шину. Количество видеопамяти будет варьироваться от 24 ГБ до 48 ГБ в зависимости от модели. TGP может превышать 600 Вт+ при полной нагрузке (RTX 4090/4090 Ti).

Компания Nvidia также разработала AD103 и AD104, которые будут питать RTX 4080 и 4070/4070 Ti соответственно. Первый будет иметь 10 240 шейдеров, 16 ГБ памяти GDDR6X с 256-битной шиной и примерно 60 МБ кэш-памяти L2. Он будет иметь TGP 400 Вт+. Он должен иметь рейтинг производительности с одинарной точностью 50-60 терафлопс, что примерно вдвое меньше, чем у RTX 4090.

Что касается графического процессора AD104, то он станет основой более массовых RTX 4070 и 4070 Ti. Первый будет использовать частично отключенный кристалл с 7169 ядрами и 160-битной шиной в сочетании с 10 ГБ памяти GDDR6 и 40-44 МБ кэш-памяти L2. Модель Ti будет иметь полнофункциональную реализацию кристалла AD104 с 7680 шейдерами, 48 МБ кэша L2 и 12 Гигабайт видеопамяти GDDR6X.

Инсайдер Kopite7kimi сообщил, что видеокарта RTX 4070 Ti будет такой же быстрой, как RTX 3090 Ti. Видеокарта будет иметь TGP 400 Вт и легко запускать современные игры в разрешение 4K, даже с включенной трaccирoвкoй лyчeй. Стоит помнить, что видеокарты 4090 и 4090 Ti будут в 2 раза быстрее (если не больше) чем модели 3090 и 3090 Ti. RTX 4080 должна опережать RTX 3080 как минимум на 60-70%.

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RTX 4090 планируют представить в следующем месяце, а RTX 4080/4070 появятся либо в осенний период, либо в первом квартале 2023 года.

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#nvidia #ada lovelace #rtx 3090 ti #ad102 #rtx 4070 ti
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NEON_ft
16:40
Это какие частоты памяти должны быть у 4070ти чтобы при узкой шине сравняться с 3090? Чую пиздят инсайдеры.
NVIDIA RTX 4070 Ti будет такой же быстрой как RTX 3090 Ti с 7680 ядрами и 12 ГБ памяти GDDR6X
GrozaX
16:38
Все правильно, покупаем затычку и ждем 4000. Если конечно Тайвань, кхм..
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flyval
16:37
Как же интересно читать вас, дебилов!
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NVIDIA RTX 4070 Ti будет такой же быстрой как RTX 3090 Ti с 7680 ядрами и 12 ГБ памяти GDDR6X
ptlrkptt
16:33
Это не дрочка, как вы пишете. Это просто отдельный вид искусства. Не все косплейщики выпячивают сиськи. В первую очередь это косплей.
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