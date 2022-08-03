Инсайдер Kopite7kimi сообщил, что видеокарта RTX 4070 Ti будет такой же быстрой, как RTX 3090 Ti.

реклама

NVIDIA предложит серьезную игровую мощь со своими грядущими видеокартами серии RTX 40. Графические процессоры под кодовым названием Ada Lovelace, первыми преодолеют барьер в 100 TFLOP, благодаря совершенно новой микроархитектуре и технологическому узлу. Топовый кристалл AD102 будет иметь 18 432 ядра, 96 МБ кэш-памяти второго уровня и 384-битную шину. Количество видеопамяти будет варьироваться от 24 ГБ до 48 ГБ в зависимости от модели. TGP может превышать 600 Вт+ при полной нагрузке (RTX 4090/4090 Ti).

Компания Nvidia также разработала AD103 и AD104, которые будут питать RTX 4080 и 4070/4070 Ti соответственно. Первый будет иметь 10 240 шейдеров, 16 ГБ памяти GDDR6X с 256-битной шиной и примерно 60 МБ кэш-памяти L2. Он будет иметь TGP 400 Вт+. Он должен иметь рейтинг производительности с одинарной точностью 50-60 терафлопс, что примерно вдвое меньше, чем у RTX 4090.

Что касается графического процессора AD104, то он станет основой более массовых RTX 4070 и 4070 Ti. Первый будет использовать частично отключенный кристалл с 7169 ядрами и 160-битной шиной в сочетании с 10 ГБ памяти GDDR6 и 40-44 МБ кэш-памяти L2. Модель Ti будет иметь полнофункциональную реализацию кристалла AD104 с 7680 шейдерами, 48 МБ кэша L2 и 12 Гигабайт видеопамяти GDDR6X.

Инсайдер Kopite7kimi сообщил, что видеокарта RTX 4070 Ti будет такой же быстрой, как RTX 3090 Ti. Видеокарта будет иметь TGP 400 Вт и легко запускать современные игры в разрешение 4K, даже с включенной трaccирoвкoй лyчeй. Стоит помнить, что видеокарты 4090 и 4090 Ti будут в 2 раза быстрее (если не больше) чем модели 3090 и 3090 Ti. RTX 4080 должна опережать RTX 3080 как минимум на 60-70%.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 12700KF за копейки в Ситилинке Вдвое подешевела 6700XT MSI 3060 MSI за 44тр в Регарде 3050 дешевле 30 тр в Регарде Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 Ti задешево в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3070 Ti MSI за копейки в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

RTX 4090 планируют представить в следующем месяце, а RTX 4080/4070 появятся либо в осенний период, либо в первом квартале 2023 года.