Луиджи Тараборелли работал главным инженером у известного производителя эксклюзивных автомобилей.

Действительно ли Apple собирается выпустить свой первый автомобиль в ближайшие несколько лет или нет — это горячо обсуждаемая тема в технологическом пространстве. Тем не менее, компания Apple переманила известного инженера к своей растущей автомобильной команде - это Луиджи Тараборрелли, дизайнер, который работал 20 лет в культовой итальянской компании Lamborghini.

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Apple наиболее известна своими мобильными потребительскими технологиями, но сейчас широко распространено мнение, что в ближайшие несколько лет она выйдет на автомобильный рынок со своим автомобилем первого поколения, вероятно, ультра-высокотехнологичным. Говорят, что калифорнийский гигант набрал сотрудников, необходимых для реализации этой мечты, из самых разных компаний. Начиная с Volvo и Waymo, заканчивая такими известными, как Porsche и McLaren.

Луиджи Тараборелли работал главным инженером у известного производителя эксклюзивных автомобилей, прежде чем занял руководящую должность в Apple. Опытный специалист будет заниматься важными компонентами будущего Apple Car, такими как подвеска, тормоза и даже общий дизайн кузова первого электромобиля.

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Опять же, это не обязательно означает, что предполагаемый электромобиль будет выглядеть как Huracán или Aventador; на самом деле, есть признаки того, что он будет иметь уникальный дизайн.