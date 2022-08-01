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Ученые обнаружили, что космические путешествия ускоряют старение
Одним из наиболее заметных последствий длительного пребывания в космосе является потеря костной массы.
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Космические путешествия сопровождаются целым рядом рисков для здоровья из-за эффекта невесомости и радиационного облучения. Одним из наиболее заметных последствий длительного пребывания в космосе является снижение массы костной ткани (остеопороз). Новое исследование подтвердило, что жизнь в космосе также может ускорить процесс старения костей.

Это научное исследование было опубликовано в Nature Scientific Reports над которым работала Анна-Мария Липхардт, ученая из Университета Фридриха Александра в сотрудничестве с экспертами из Канады, Германии и США. В рамках длительного исследования у 14 мужчин и 3 женщин-космонавтов была изучена плотность и прочность большеберцовой и лучевой костей после возвращения из длительных миссий.

Выяснилось, что даже через 12 месяцев после возвращения из космоса, более чем у половины космонавтов наблюдалось двухпроцентное снижение прочности костей и минеральной плотности. Это число может показаться незначительным, но по словам Липхардта, «оно соответствует возрастной потере костной массы после десяти лет жизни на Земле». У некоторых космонавтов, обследованных в рамках исследования, уже были обнаружены необратимые повреждения важной ткани, называемой трабекула.

Чем дольше длится космическая миссия, тем выше шансы, что утраченную плотность и прочность не удастся восстановить. В исследовательской работе, потеря костной массы, вызванная космическим полетом, была описана как явление, сходное с возрастной потерей костной массы, хотя и развивающаяся довольно быстрыми темпами Однако характер потери костной массы в космосе и то в какой области тела это происходит, отличается от естественного процесса старения на Земле.

Однако, несмотря на различия, негативные последствия схожи. Длительные космические путешествия могут привести к раннему возникновению серьезных проблем, таких как остеопороз и повышенная предрасположенность к переломам. Исследование предполагает, что смена лекарств и разработка новых фитнес-программ могут помочь в борьбе с некоторыми повреждениями костей, вызванными длительным пребыванием в космосе.

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Согласно предыдущим исследованиям, за каждый месяц, проведенный в космосе, астронавты теряют от 1 до 2% минеральной плотности костей. Обследование астронавта НАСА Скотта Келли в 2018 году показало, что его пребывание в космосе замедлило формирование костей, а также сказалось на его когнитивных способностях. Другое исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, показало, что эритроциты разрушаются в космосе на 54% быстрее, чем на Земле, что может вызвать анемию у астронавтов, отправляющихся в далекие космические путешествия, такие как полет на Марс и за его пределы.

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#космос #nasa #марс #наса #nature scientific reports
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