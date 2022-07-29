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Генеральный директор Intel сообщил про огромные убытки во втором квартале 2022 года
«Некоторые из наших крупнейших клиентов сокращают закупки процессоров такими темпами, которых не было за последнее десятилетие" — сказал генеральный директор Intel Пэт Гелсингер.
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Intel сообщила, что спрос на персональные компьютеры упал до такой степени, что привело к огромному снижению заказов на процессоры компании.

Ослабление спроса привело к снижению выручки Intel на 22% в годовом исчислении во втором квартале. Кроме того, производитель чипов вообще не получил прибыль за этот период и сообщил об убытках в размере 500 миллионов долларов. 

“Важно отметить, что наши объемы продаж ПК во втором квартале свидетельствуют о том, что мы поставляем продукцию ниже уровня потребления, поскольку некоторые из наших крупнейших клиентов сокращают запасы темпами, невиданными за последнее десятилетие”, - сказал генеральный директор компании Пэт Гелсингер в отчете о прибылях и убытках.

Доходы Intel.

По оценкам компании Intel, в этом году общий адресный рынок персональных компьютеров сократится на 10%. Гелсингер отметил «пониженный спрос потребителей» к этим продуктам, хотя компания по-прежнему отмечает некоторый спрос на ПК в корпоративной сфере.

Это знаменует собой огромные убытки по сравнению с 2020 и 2021 годами, когда на рынке ПК наблюдался стремительный рост спроса из-за пандемии COVID-19,что привело к необходимости работать и учиться дома. Всё это привело к тому, что объем поставок персональных компьютеров достиг уровня, невиданного за десятилетие.

В настоящее время Intel возлагает вину за неутешительные финансовые показатели в основном на продолжающийся экономический спад, в то время как потребители также сталкиваются с заоблачной инфляцией. Опасения по поводу рецессии и ослабления спроса побуждают продавцов ПК сокращать свои запасы, чтобы сэкономить на затратах. 

Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер сказал, что еще одним фактором стало "сокращение спроса из-за COVID и перебои с поставками в Китае”. Однако он ожидает, что в ближайшие месяцы доходы Intel вырастут, поскольку поставщики ПК возобновят заказы чипов, чтобы пополнить свои запасы. 

”Мы действительно почувствовали, что находимся на самом низком уровне доходов", — сказал Зинснер. «У нас есть хороший набор продуктов, который появится во второй половине года». Одним из таких продуктов станут грядущие процессоры Intel Core «Raptor Lake» 13-го поколения, которые скорее всего поступят в продажу примерно в октябре. Но есть и отрицательный фактор, Intel планирует повысить цены на процессоры компании. Посмотрим к чему это приведёт.

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