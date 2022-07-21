Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Бывшему сотруднику Coinbase грозит 20 лет тюрьмы за утечку инсайдерской информации о криптовалютах
Бывший менеджер по продуктам якобы сообщил своему брату и другу о том, какие новые криптовалюты будут размещены на Coinbase.
анонсы и реклама
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
3050 MSI Gaming за 30тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
<b>3050 MSI Ventus дешевле 30 тр </b>
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
3080 MSI Gaming дешевле 80 тр
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 50тр

реклама

Бывший менеджер по продуктам в Coinbase якобы помог своему брату и другу заработать 1,5 миллиона долларов с помощью инсайдерских советов о том, какие криптовалюты компания собиралась перечислить. 

Федеральные следователи сообщили, что Ишан Вахи делился информацией о инсайдерской торговле не менее 14 раз, начиная примерно с июня 2021 года по апрель 2022 года. Советы мошенника были ценны, потому что всякий раз, когда Coinbase размещает новую криптовалюту на своей биржевой платформе, это также помогает вывести валюту в мейнстрим, тем самым увеличивая ее стоимость. 

Ишан, который начал работать в Coinbase в 2020 году, имел доступ к информации через личный канал обмена сообщениями, зарезервированный для небольшого числа сотрудников. «Он принимал непосредственное участие в процессе листинга активов Coinbase», — заявили в министерстве юстиции. Брат Ишана, Нихил Вахи и друг Самир Рамани затем воспользовались советами, чтобы купить как минимум 25 различных криптоактивов. После того, как валюты были перечислены на Coinbase, они продали активы, получив прибыль не менее 1,5 миллиона долларов. 

Чтобы скрыть свою схему, брат Вахи и Рамани создали интернет-аккаунты, используя чужие имена и анонимные цифровые кошельки на базе Ethereum. 


Похоже, что администрация Coinbase узнала про эту схему в апреле, когда брат Вахи и Рамани купили в больших количествах по крайней мере шесть криптоактивов, которые компания рассматривала для листинга. Собственный директор службы безопасности Coinbase Филип Мартин заметил крупномасштабные сделки в блокчейне Ethereum. В конце апреля компания опубликовала сообщение в блоге, что не занимается инсайдерской торговлей и это незаконно. 

В мае Coinbase вызвала Вахи для личной встречи, но он якобы пытался бежать в Индию и его остановили в аэропорту. Сегодня федеральные следователи арестовали Вахи и его брата в Сиэтле по обвинению в заговоре и мошенничестве с использованием электронных средств связи. Рамани также предъявили обвинения, но он остается на свободе. 

«Наш посыл с этими обвинениями ясен: мошенничество есть мошенничество, независимо от того, происходит ли оно в блокчейне или на Уолл-стрит», — сказал Дамиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка.

Исполнительный директор Coinbase также сообщил в Твиттере, что компания опознала Вахи и его сообщников в ходе расследования подозрительной торговли. «Мы предоставили информацию о них Министерству юстиции и уволили нашего сотрудника», — сказал Мартин, добавив: «Мы стремимся внести свой вклад в обеспечение того, чтобы все участники рынка имели доступ к одной и той же информации, что имеет решающее значение для продвижения экономической свободы».

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3060 за копейки в Регарде, смотри
В полтора раза подешевела 3050 Gigabyte
3060 Ti дешевле 40 тр в Ситилинке
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
Цены RTX 3090 идут к 100 тр
3070 Gigabyte дешевле 60 тр в Регарде
3070 Gigabyte за 50 тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
В ДВА раза снижена цена RX 6600
12700KF за копейки в Ситилинке
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке

Теперь троим подсудимым грозит до 20 лет лишения свободы, если они будут признаны виновными.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#криптовалюта #ethereum #эфир #мошенничество #coinbase #эфириуим
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Флагманские видеокарты в магазинах становятся доступнее - RTX 3080 стоит ниже 80 тысяч рублей
Intel Arc A380 пока не поддерживает майнинг
В июне в Рунете появилось множество фишинговых ресурсов, мимикрирующих под сайты банков
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Какую видеокарту купить для Cyberpunk 2077 в 4К – 5 самых быстрых моделей в магазинах РФ
23
В новой прошивке MIUI 13 на смартфонах Xiaomi найдены многочисленные баги и неработающие функции
8
Криптозима рядом – рост цен на Биткоин и Эфир вызван спекуляциями, а майнеры распродают накопления
14
Игровые процессоры в РФ дешевеют – Ryzen 7 5800X стоит на 12 000р дешевле рекомендованной цены
9
Майнеры нашли способ дополнительно подзаработать на видеокартах от AMD
4
Видеокарты продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce RTX 3050 стоит ниже 30 000р
29
Илон Маск загрузил свой мозг в облако и теперь говорит с виртуальной версией себя
7
Опубликован предварительный список полевых модификаций в Modern Warfare 2
+
Aliexpress больше не самая популярная торговая онлайн площадка в России
7
Илон Маск продал Биткоинов на $936 миллионов – курс криптовалюты отреагировал снижением
18
На Aliexpress курс доллара опустился ниже 62 рублей
9
Блогер на личном примере показал, как играть в современные игры на самом старом железе
34
Майнеры из Украины незаконно добывали Эфир на сотнях видеокарт в прифронтовой зоне возле Харькова
27
Серверы EVE: Valkyrie закроют в августе
1
Инсайдер раскрыл реальную скорость GeForce RTX 4090 в играх – в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090
1
Инсайдер раскрыл первые сведения о видеокарте NVIDIA GeForce RTX 5090 – отказ от технологии чиплетов
6
Эволюция или революция - вышел велосипед с приводом Supre Drive
17
ASRock выпустила серверную материнскую плату для процессора AMD Ryzen Threadripper Pro
+
14-ядерный Core i5-13600K легко обошёл более дорогой 16-ядерный Ryzen 9 5950Х в тесте CPU-Z
25
Western Digital начала поставки жестких дисков емкостью 22 ТБ на массовый рынок
5

Популярные статьи

Святой Грааль физики: Краткая история бозона Хиггса
43
Предвзятый бенчмарк: Как CPU-Z начал занижать результаты процессорам AMD Ryzen
233
Обожествление Биткоина набирает обороты
32
Массачусетский технологический институт построил машину времени для обнаружения темной материи
17
Дмитрий Рогозин покинул кресло руководителя госкорпорации "Роскосмос", подводим итоги
76
Новая соц.сеть Ton Place – о моих заработках и перспективах для каждого, взгляд изнутри
11
Симбиоз компьютера и смартфона — 10 полезных функций смартфонов для ПК-геймера
5

Сейчас обсуждают

industria
22:17
Зелот на неё залез самым первым помахав амд и нвидии ручкой в ночь с 24 на 25.
Европа переходит на средневековый образ жизни – реже мыться и экономить электричество
Максим Грув
22:17
Если бы наши действовали как амеры в Югославии в 99ом, то давно бы взяли
Европа переходит на средневековый образ жизни – реже мыться и экономить электричество
forked mountain
22:16
кому не похуй когда там возьмут или он сам отдастся? Интересно за какое время зигующий хохол перекрасится в путеновоена и начнет среди своих же искать бандер? Я думаю еще до входа войск.
Европа переходит на средневековый образ жизни – реже мыться и экономить электричество
Вилли
22:14
"Действие игры развернётся на ранее неизведанной части планеты Пандора, а повествование будет вестись от лица одного из представителей народа На’ви." А тогда причем тут в названии игры Avatar?
Ubisoft ожидаемо отложила релиз Avatar Frontiers of Pandora до следующего финансового года
industria
22:14
Потому что беспредела нет, Германия привыкла жить по правилам, по бумажкам, по политике и совести. Экономили они и до Путина. Эти ежедневные темы про "бедные немцы вынуждены экономить" пишутся абсолют...
Европа переходит на средневековый образ жизни – реже мыться и экономить электричество
AKS
22:09
* ...превратили ртуть в золото или переместили электрон или...* - это замещение, а МИТ трудится над преобразованием ...
Массачусетский технологический институт построил машину времени для обнаружения темной материи
Петя Коровайник
22:08
Сам то понял, что высрал? Дауненок )
Дмитрий Рогозин покинул кресло руководителя госкорпорации "Роскосмос", подводим итоги
vitosol
22:08
Пусть моется тот, кому лень чесаться!!
Европа переходит на средневековый образ жизни – реже мыться и экономить электричество
Денис Масленников
22:07
И Гордон Фримен
Массачусетский технологический институт построил машину времени для обнаружения темной материи
Neohunterv
22:02
...Например, Intel повышает цены, поскольку является монополистом и удерживает большую часть рынка. Серьезно ? Во первых - это в каком месте интел является монополистом ?! Конкретно ? Вероятно в сосбс...
SSD подешевеют на 13% из-за перепроизводства – есть ли смысл ожидать скидок на накопители
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем