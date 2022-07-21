Бывший менеджер по продуктам якобы сообщил своему брату и другу о том, какие новые криптовалюты будут размещены на Coinbase.

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Бывший менеджер по продуктам в Coinbase якобы помог своему брату и другу заработать 1,5 миллиона долларов с помощью инсайдерских советов о том, какие криптовалюты компания собиралась перечислить.

Федеральные следователи сообщили, что Ишан Вахи делился информацией о инсайдерской торговле не менее 14 раз, начиная примерно с июня 2021 года по апрель 2022 года. Советы мошенника были ценны, потому что всякий раз, когда Coinbase размещает новую криптовалюту на своей биржевой платформе, это также помогает вывести валюту в мейнстрим, тем самым увеличивая ее стоимость.

Ишан, который начал работать в Coinbase в 2020 году, имел доступ к информации через личный канал обмена сообщениями, зарезервированный для небольшого числа сотрудников. «Он принимал непосредственное участие в процессе листинга активов Coinbase», — заявили в министерстве юстиции. Брат Ишана, Нихил Вахи и друг Самир Рамани затем воспользовались советами, чтобы купить как минимум 25 различных криптоактивов. После того, как валюты были перечислены на Coinbase, они продали активы, получив прибыль не менее 1,5 миллиона долларов.

Чтобы скрыть свою схему, брат Вахи и Рамани создали интернет-аккаунты, используя чужие имена и анонимные цифровые кошельки на базе Ethereum.





Похоже, что администрация Coinbase узнала про эту схему в апреле, когда брат Вахи и Рамани купили в больших количествах по крайней мере шесть криптоактивов, которые компания рассматривала для листинга. Собственный директор службы безопасности Coinbase Филип Мартин заметил крупномасштабные сделки в блокчейне Ethereum. В конце апреля компания опубликовала сообщение в блоге, что не занимается инсайдерской торговлей и это незаконно.

В мае Coinbase вызвала Вахи для личной встречи, но он якобы пытался бежать в Индию и его остановили в аэропорту. Сегодня федеральные следователи арестовали Вахи и его брата в Сиэтле по обвинению в заговоре и мошенничестве с использованием электронных средств связи. Рамани также предъявили обвинения, но он остается на свободе.

«Наш посыл с этими обвинениями ясен: мошенничество есть мошенничество, независимо от того, происходит ли оно в блокчейне или на Уолл-стрит», — сказал Дамиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка.

Исполнительный директор Coinbase также сообщил в Твиттере, что компания опознала Вахи и его сообщников в ходе расследования подозрительной торговли. «Мы предоставили информацию о них Министерству юстиции и уволили нашего сотрудника», — сказал Мартин, добавив: «Мы стремимся внести свой вклад в обеспечение того, чтобы все участники рынка имели доступ к одной и той же информации, что имеет решающее значение для продвижения экономической свободы».

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Теперь троим подсудимым грозит до 20 лет лишения свободы, если они будут признаны виновными.