Приготовьтесь к шестичасовой работе космонавтов за пределами Международной космической станции.

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Сегодня в 17:00 по московскому времени, два космонавта должны совершить выход в открытый космос за пределы МКС (Международной космической станции).

Прямой эфир НАСА начнется за 30 минут до выхода космонавтов в открытый космос (16:30 мск) и вы можете посмотреть ее прямо здесь:





Командир 67-й экспедиции Олег Артемьев из Роскосмоса и бортинженер Саманта Кристофоретти из Европейского космического агентства (ЕКА) выйдут из модуля «Поиск» в российских скафандрах Орлан (костюм Артемьева будет с красными полосами, а костюм Кристофоретти с синими полосами). Затем дуэт отправится в лабораторный модуль «Наука», где находится роботизированный манипулятор ERA .

У этого выхода в открытый космос несколько целей, включая установку платформ и подгонку аппаратного адаптера рабочей станции к системе манипулятора длиной 10 метров, перемещение внешнего пульта управления манипулятора, замену защитного окна на блоке камеры манипулятора выдвижение телескопической стрелы из модуля "Заря" к модулю "Поиск" "для облегчения будущих выходов в открытый космос". Также ожидается, что астронавты запустят 10 наноспутников для сбора радиоэлектронных данных во время выхода в открытый космос.

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Учитывая, что предстоит так много сделать, неудивительно, что выход в открытый космос, как ожидается, продлится шесть с половиной часов. Это первый выход Кристофоретти в открытый космос, а вот Артемьев является ветераном космонавтики и это будет его шестой выход в открытый космос.