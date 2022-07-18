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Инсайдер сообщил дату выхода Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4
Samsung представит Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4 - 10 августа.
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Впонедельник утром информатор Эван Бласс опубликовал в Твиттере рекламное изображение для следующего мероприятия Galaxy Unpacked. На изображении можно увидеть, что Samsung представит Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4 - 10 августа.

По-видимому это является приглашением, которое представители прессы получат в ближайшие дни. Дата указана слева от размытого устройства, которое почти наверняка является Galaxy Z Flip 4. Как всегда, Samsung будет транслировать событие в прямом эфире на своем веб-сайте.

Бласс заявил, что мероприятие будет называться «Unfold Your World» (Раскрой свой мир), имея в виду новые складные телефоны.

Конечно на мероприятии будут представлены не только складные телефоны. Ранее инсайдер Джон Проссер сообщал, что умные часы Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro будут выпущены вместе со складными телефонами 10 августа, а поставки начнутся 26 августа.

Он также сообщил цветовые варианты для всех пяти новых моделей, которые Samsung анонсирует:

  • Galaxy Z Fold 4 : черный, зеленый, бежевый.
  • Galaxy Z Flip 4 : графитовый, темно-фиолетовый, розовый, синий.
  • Galaxy Watch 5 : черный, серебристый, розовый.
  • Galaxy Watch 5 Pro : черный, серебристый.

Samsung обычно объявляет даты своих прямых эфиров на две недели раньше. Поэтому ожидаем официального подтверждения на следующей неделе.

Характеристики и функции:

Согласно предыдущим утечкам, Galaxy Z Fold 4 будет оснащен 7,6-дюймовым основным дисплеем QXGA+ AMOLED, 6,2-дюймовым фронтальным дисплеем HD+ AMOLED, процессором Snapdragon 8+ Gen 1, 12 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ встроенной памяти, аккумулятором емкостью 4400 мАч. и тройной задней камерой.

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Также инсайдер Ice Universe сообщил, что энергопотребление 4-нм чипа в Z Flip 4 будет лучше, чем у других чипов Samsung.

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#samsung #galaxy z fold 4 #galaxy watch 5 #galaxy z flip 4
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