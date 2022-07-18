реклама
Microsoft предлагает обучать автономные дроны перед их первым реальным полетом, используя миллионы тренировочных полетов и сценариев в виртуальном мире.
Платформа называется Project AirSim и работает в "облаке" Microsoft Azure. Компания предлагает всем, кому нужно разработать новый автономный дрон, возможность использовать реалистичную среду, модели искусственного интеллекта и глубокого обучения для выполнения миллионов полетов за считанные секунды. Таким образом, каждый возможный сценарий с которым столкнется дрон, может быть предварительно протестирован до первого реального полета.
Microsoft считает, что AirSim будет использоваться для предварительной подготовки дронов к очень специфическим задачам, таким как проверка воздушной инфраструктуры и доставка товаров. И все обучение может быть выполнено в виртуальной среде, которая соответствует реальной версии, в которой она в конечном итоге будет работать.
«Автономные системы изменят многие отрасли промышленности и позволят реализовать множество сценариев с воздуха, от доставки товаров в перегруженных городах до осмотра вышедших из строя линий электропередач на расстоянии 1000 км», — сказал Гурдип Палл, корпоративный вице-президент Microsoft в области технологий и исследований. «Но сначала мы должны безопасно обучить эти системы в виртуальном мире. Project AirSim — это важнейший инструмент, который позволяет нам соединить мир битов и мир атомов и он демонстрирует мощь индустриальной метавселенной, в которой предприятия будут создавать, тестировать и оттачивать решения, а затем внедрять их в реальный мир».
Project AirSim стартовал как исследовательский проект Microsoft еще в 2017 году и использовал движок Unreal Engine и Unity для создания реалистичных 3D сред для полетов дронов. За последние пять лет он оказался очень успешным и было принято решение превратить его в коммерческий проект. С сегодняшнего дня он доступен первоначально в виде ограниченной предварительной версии для заинтересованных клиентов, которым просто нужно связаться с командой AirSim для получения подробной информации.