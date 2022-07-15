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Nvidia снижает цены на серию GeForce RTX 3000
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Резкое падение цен на видеокарты стало своего рода тенденцией в наши дни, после нескольких лет завышенных цен из-за пандемии, майнинга криптовалюты и глобальной нехватки чипов. Видеокарты от AMD и Nvidia возвращаются к рекомендуемой производителем розничной цене, а некоторые видеокарты продаются даже дешевле начальной цены.

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В недавнем отчете Nvidia сообщается, что рекомендованная производителем розничная цена на видеокарты серии Geforce RTX 30 снижена на 20%. К сожалению данная тенденция применима только к графическим процессорам высшего уровня от Nvidia, к которым относятся Geforce RTX серий 3090 и 3080.

В настоящее время вы можете купить Geforce RTX 3090 Ti в Bestbuy примерно за 1599 долларов. Официальная рекомендованная цена на него составляла 1999 долларов, а текущая цена снижена на 20%, так что похоже, что зеленая команда начала снижать цены.  

Падение рекомендованной розничной цены на Bestbuy говорит за весь рынок, поскольку JazzyTwoCents сообщил, что Nvidia контролирует цены на графические процессоры на Bestbuy. Известный ютубер также утверждает, что мы должны ожидать аналогичных скидок даже на RTX 3070 и версии ниже.

Реально говоря, это было ожидаемо и вскоре мы увидим дальнейшее падение цен. Рынок уже наводнен бывшими в употреблении графическими процессорами, которые продаются по гораздо более выгодным ценам.

Если все теории верны, то снижение цен Nvidia служит поводом для запуска серии Geforce RTX 40, которая, как ожидается, появится в сентябре этого года. Модельный ряд состоит из Geforce RTX 4090, 4080 и 4070, а другие карты более низких уровней будут выпущены в конце следующего года.

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Ожидается, что новая серия RTX 40 будет мощной и будет потреблять огромное количество энергии. И они могут даже продаваться по рекомендуемой производителем розничной цене, учитывая текущее состояние рынка в целом, где продажи ПК продемонстрировали самый высокий спад за последние 9 лет!

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#nvidia #видеокарта
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