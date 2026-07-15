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Fantoci
«Разработка PCIe Gen7 уже началась», — заявил старший вице-президент из Silicon Motion
Спецификация PCIe Gen7, разработку которой курирует организация PCI-SIG, предусматривает удвоение пропускной способности по сравнению с предыдущим поколением — до 128 GT/s с использованием модуляции PAM4.
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Индустрия полупроводников начала активную подготовку к переходу на интерфейс передачи данных PCI Express 7.0 (PCIe Gen7). О старте разработки архитектурных решений нового поколения сообщил Алекс Чоу (Alex Chow), представитель одного из ведущих мировых разработчиков контроллеров флеш-памяти — компании Silicon Motion. По словам топ-менеджера, ключевым стимулом для ускорения разработки сверхвысокоскоростных интерфейсов выступает сегмент искусственного интеллекта (ИИ), где критически важным направлением становится инициатива NVIDIA Storage-Next.

Источник: Computer Hoy

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Старший вице-президент корпоративного подразделения Silicon Motion в интервью профильному изданию Tom's Hardware сообщил, что переход на новый стандарт продиктован изменением системных требований облачных платформ и дата-центров. Увеличение пропускной способности является лишь базовой задачей; приоритет при проектировании отдается обеспечению детерминированной низкой задержки (latency), аппаратной безопасности и контролю качества обслуживания (QoS).

Основой для пересмотра архитектуры контроллеров стала концепция Nvidia Storage Next. Увеличение объема больших языковых моделей привело к тому, что емкость встроенной памяти графических ускорителей (HBM) стала ограничивающим фактором для вычислительных систем. Архитектура Storage Next позволяет графическому процессору напрямую обращаться к флеш-памяти накопителей, минуя центральный процессор и оперативную память сервера. В данной инфраструктуре SSD функционируют как расширенный уровень кэша для GPU.

Специфика ИИ-нагрузок требует от накопителей высокой производительности на нестандартных операциях. Традиционные SSD аппаратно оптимизированы для работы с блоками данных размером 4 КБ. Среда Storage Next предполагает непрерывную обработку миллионов мелких запросов (векторов, эмбеддингов и пар «ключ-значение») размером 512 байт или 1 КБ. Для поддержки таких сценариев требуются контроллеры, способные обеспечивать экстремально высокие показатели IOPS (операций ввода-вывода в секунду).

Источник: Silicon Motion

Алекс Чоу указал, что физические накопители перемещаются ближе к графическим чипам, становясь частью жестко интегрированного пути передачи данных. Контроллеры PCIe Gen7 от Silicon Motion создаются специально для обслуживания систем с подобной топологией.

Развитие экосистемы Storage Next параллельно поддерживают другие производители памяти. В частности, компания Kioxia ранее анонсировала разработку специализированных накопителей серии GP (Super High IOPS SSD) с измененной структурой контроллера для прямого взаимодействия с видеокартами. Интеграция решений на базе PCIe Gen7 позволит операторам дата-центров снизить стоимость масштабирования памяти в вычислительных кластерах и повысить общую утилизацию графических процессоров.

#silicon motion #pci-sig #pcie gen7
Источник: tomshardware.com
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