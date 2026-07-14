Новый инструмент предназначен для предоставления пользователям более детальных данных о поведении графического процессора при изменении рабочих частот.

Разработчик популярной утилиты для разгона и мониторинга видеокарт MSI Afterburner Алексей Николайчук, известный в интернете под псевдонимом Unwinder, анонсировал расширение функционала редактора кривой напряжений и частот (V/F). В предстоящей тестовой сборке 4.6.7 Beta 4 будет реализован инструмент тепловой карты (heatmap). Новая функция разработана для сбора и визуализации данных о реальном поведении графического процессора под нагрузкой. Информация об обновлении опубликована на профильном форуме Guru3D. Дата релиза финальной версии продукта, включающей данный инструмент, не раскрывается.

Источник: tomshw.it

реклама

Тепловая карта предназначена для фиксации алгоритмов динамического масштабирования тактовой частоты и напряжения, таких как Nvidia GPU Boost. Для активации режима пользователю необходимо нажать клавишу «M» в активном окне редактора V/F. После этого программа начинает запись последних 256 состояний видеокарты. На графике появляются желтые маркеры, интенсивность цвета которых указывает на частоту использования конкретной комбинации напряжения и мегагерц.

Нововведение изменит процесс настройки оборудования. Ранее ручная корректировка кривой V/F производилась на базе теоретических аппаратных лимитов. Пользователи не имели встроенных средств для точного определения точек кривой, к которым обращается видеокарта в 3D-приложениях или при вычислительных нагрузках. Тепловая карта предоставит массив эмпирических данных, которые позволят вносить изменения исключительно в те сегменты графика, которые активно эксплуатируются чипом. Это повысит результативность оверклокинга и андервольтинга — процесса снижения рабочего напряжения для минимизации энергопотребления, тепловыделения и уровня шума систем охлаждения.

Тепловая карта RTX 4090.

Анонс новой функции совпал с техническими изменениями в архитектуре современных видеокарт. В сопроводительных материалах Unwinder продемонстрировал работу тепловой карты на примере графического ускорителя архитектуры Nvidia Blackwell (RTX 5090). На графике четко сегментированы режимы работы: при отсутствии нагрузки чип функционирует на значениях около 800 мВ и 1200 МГц, тогда как в ресурсоемких задачах показатели смещаются в диапазон 1000–1055 мВ при 2,6–2,8 ГГц.

Тепловая карта RTX 5090.

Новые поколения графических процессоров отличаются от предшественников логикой перехода между состояниями. Если прошлые архитектуры переключались между фиксированными целевыми точками V/F напрямую, то современные контроллеры осуществляют переходы по более плавной кривой, задействуя промежуточные значения с высокой скоростью. Интеграция тепловой карты в MSI Afterburner обеспечивает базу для мониторинга этих микротранзакций, давая возможность сформировать стабильный профиль производительности без использования стороннего диагностического программного обеспечения.