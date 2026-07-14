Разработчик популярной утилиты для разгона и мониторинга видеокарт MSI Afterburner Алексей Николайчук, известный в интернете под псевдонимом Unwinder, анонсировал расширение функционала редактора кривой напряжений и частот (V/F). В предстоящей тестовой сборке 4.6.7 Beta 4 будет реализован инструмент тепловой карты (heatmap). Новая функция разработана для сбора и визуализации данных о реальном поведении графического процессора под нагрузкой. Информация об обновлении опубликована на профильном форуме Guru3D. Дата релиза финальной версии продукта, включающей данный инструмент, не раскрывается.
Тепловая карта предназначена для фиксации алгоритмов динамического масштабирования тактовой частоты и напряжения, таких как Nvidia GPU Boost. Для активации режима пользователю необходимо нажать клавишу «M» в активном окне редактора V/F. После этого программа начинает запись последних 256 состояний видеокарты. На графике появляются желтые маркеры, интенсивность цвета которых указывает на частоту использования конкретной комбинации напряжения и мегагерц.
Нововведение изменит процесс настройки оборудования. Ранее ручная корректировка кривой V/F производилась на базе теоретических аппаратных лимитов. Пользователи не имели встроенных средств для точного определения точек кривой, к которым обращается видеокарта в 3D-приложениях или при вычислительных нагрузках. Тепловая карта предоставит массив эмпирических данных, которые позволят вносить изменения исключительно в те сегменты графика, которые активно эксплуатируются чипом. Это повысит результативность оверклокинга и андервольтинга — процесса снижения рабочего напряжения для минимизации энергопотребления, тепловыделения и уровня шума систем охлаждения.
Анонс новой функции совпал с техническими изменениями в архитектуре современных видеокарт. В сопроводительных материалах Unwinder продемонстрировал работу тепловой карты на примере графического ускорителя архитектуры Nvidia Blackwell (RTX 5090). На графике четко сегментированы режимы работы: при отсутствии нагрузки чип функционирует на значениях около 800 мВ и 1200 МГц, тогда как в ресурсоемких задачах показатели смещаются в диапазон 1000–1055 мВ при 2,6–2,8 ГГц.
Новые поколения графических процессоров отличаются от предшественников логикой перехода между состояниями. Если прошлые архитектуры переключались между фиксированными целевыми точками V/F напрямую, то современные контроллеры осуществляют переходы по более плавной кривой, задействуя промежуточные значения с высокой скоростью. Интеграция тепловой карты в MSI Afterburner обеспечивает базу для мониторинга этих микротранзакций, давая возможность сформировать стабильный профиль производительности без использования стороннего диагностического программного обеспечения.