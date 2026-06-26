Изменения не сопровождались официальным объявлением: они появились в обновлённой документации по ESU и в виде редакторской пометки к публикации в блоге Windows Experience Blog от 25 июня 2026 года.

Американская корпорация Microsoft продлила срок действия программы расширенных обновлений безопасности Extended Security Updates (ESU) для потребительских версий операционной системы Windows 10 на один год. Согласно обновленной документации на странице официальной технической поддержки, зарегистрированные устройства будут получать патчи безопасности до 12 октября 2027 года.

Источник: ilsoftware.it

Для справки, официальная базовая поддержка Windows 10 завершилась 14 октября 2025 года, после чего компания прекратила выпуск стандартных апдейтов. Изначально потребительская программа ESU была рассчитана на один год — до 12 октября 2026 года. Изменения в сроки были внесены без выпуска отдельного пресс-релиза: Microsoft ограничилась обновлением технической документации и добавлением примечания редактора в публикацию на портале Windows Experience Blog от 25 июня 2026 года. Представители компании в ответ на запросы профильных изданий подтвердили, что продление призвано предоставить пользователям дополнительное время для обновления аппаратного обеспечения и перехода на Windows 11.

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Программа ESU включает исключительно критические и важные обновления безопасности, классифицируемые центром Microsoft Security Response Center (MSRC). Участники программы не получают общую техническую поддержку, исправления ошибок, не связанных с безопасностью, а также новые функции или улучшения интерфейса.

Участие в потребительской ESU доступно для устройств под управлением Windows 10 версии 22H2 в редакциях Home, Professional, Pro Education и Workstations. Программа не распространяется на коммерческие сценарии, устройства в режиме киоска, а также компьютеры, подключенные к домену Active Directory или управляемые через системы Mobile Device Management (MDM). Корпоративные клиенты используют отдельную коммерческую версию ESU, рассчитанную на три года с совокупной стоимостью 427 долларов США за одно устройство.

Источник изображения: Microsoft

Для пользователей, чьи компьютеры уже зарегистрированы в потребительской программе, продление до октября 2027 года произойдет автоматически и не потребует дополнительных действий. Остальные владельцы ПК могут присоединиться к ESU в любой момент до окончательного закрытия программы. Доступны три варианта регистрации: единоразовый платеж в размере 30 долларов США, списание 1000 баллов в системе Microsoft Rewards или бесплатное участие при условии синхронизации настроек ПК через учетную запись Microsoft (не являющуюся детским аккаунтом). Одна лицензия ESU может применяться максимум к десяти устройствам.

Windows 10 по-прежнему занимает значительную долю мирового рынка десктопных ОС. Медленные темпы миграции на Windows 11 обусловлены в том числе аппаратными ограничениями: часть устройств не отвечает требованиям новой системы (в частности, наличие модуля TPM 2.0 и поддержка Secure Boot). Microsoft не пропустила ни одного ежемесячного патча Patch Tuesday для устройств с ESU с октября 2025 года.