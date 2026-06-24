На официальной странице игры и в сопроводительных материалах Sony говорится, что Rockstar Games тесно сотрудничает с PlayStation для использования ключевых возможностей консоли.

Sony Interactive Entertainment опубликовала запись в своем официальном блоге, совместно подписанную с Rockstar Games, в которой утверждается, что Grand Theft Auto VI «лучше всего играется» на PS5 — благодаря тесному партнёрству двух компаний. Публикация появилась за несколько часов до открытия приема предварительных заказов.

Автор: ICER. Источник: Youtube

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Заяление подписано вице-президентом по маркетингу SIE Мэри Йи и командой Rockstar. В числе заявленных преимуществ — контроллер DualSense с тактильной отдачей и адаптивными триггерами, а также встроенный динамик, усиливающий ключевые игровые моменты. Движок объёмного звука Tempest 3D AudioTech обеспечивает точное позиционирование аудио в уникальном звуковом пространстве штата Леонида. Высокоскоростной SSD консоли обещает практически мгновенные загрузки в обширном открытом мире.

Среди бонусов для покупателей версии для PS5: бесплатный месяц подписки GTA+ при оформлении предзаказа. Стандартная версия игры оценена в $80, Ultimate Edition — в $100. Предзаказы на PlayStation Store принимаются до 20 ноября 2026 года.

Отдельного внимания заслуживает то, что ни Sony, ни Rockstar не раскрыли конкретных преимуществ от покупки PS5 Pro, хотя издание PlayStation LifeStyle сообщает, что страница игры в PlayStation Store была обновлена с добавлением тега «PS5 Pro Enhancement». Возможно, Rockstar намеренно держит Sony в режиме информационного молчания относительно дополнительных функций до момента, более близкого к релизу.

Источник: blog.playstation.com

С технической точки зрения заявленные преимущества PS5 стандартны для платформы и не указывают на механические отличия от версии для Xbox: хаптика (тактильная отдача) DualSense специфична для PlayStation, тогда как быстрая загрузка и объёмный звук в той или иной форме реализованы на обеих консолях. Встроенный динамик устройства задействован для трансляции специфических внутриигровых звуковых эффектов. Система тактильной обратной связи запрограммирована на имитацию физических факторов окружающей среды Вайс-Сити, а адаптивные триггеры геймпада генерируют динамическое сопротивление при выполнении различных действий. Дополнительно отмечается, что архитектура твердотельного накопителя (SSD) применена для обеспечения высокой скорости загрузки при перемещении по масштабной карте.

Согласно предоставленной информации, разработчики использовали встроенные средства платформы для создания акустической и физической симуляции игрового пространства. За обработку трехмерного звука отвечает проприетарный блок Tempest Engine. По заявлению Sony, технология обеспечит высокоточное позиционирование источников шума, формируя детализированную аудиокартину вымышленного штата Леонида.





Более примечательным выглядит контекст самой публикации. Пост написан исключительно с позиции PS5, без каких-либо упоминаний Xbox Series X/S, и носит характер выраженного совместного продвижения. По отраслевой практике подобный формат, как правило, сопровождает платные маркетинговые соглашения — по аналогии с многолетним контрактом PlayStation на продвижение Call of Duty, завершившимся после покупки Activision компанией Microsoft.

Глава Take-Two Страусс Зельник ранее подтвердил наличие маркетингового соглашения с Sony, уточнив при этом, что оно не связано с временны́м окном консольной эксклюзивности. Официального подтверждения условий договора ни одна из сторон не предоставила.

Релиз GTA VI состоится 19 ноября 2026 года на PS5 и Xbox Series X/S. Физические копии не будут содержать диска — только код для загрузки.