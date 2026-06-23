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Fantoci
SK hynix впервые за 25 лет обогнала Samsung на бирже и стала самой дорогой компанией Южной Кореи
Основой успеха SK Hynix стала доминирующая позиция в сегменте памяти с высокой пропускной способностью (HBM).
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В понедельник, 22 июня, SK Hynix вышла на первое место среди публичных компаний Южной Кореи по рыночной капитализации, прервав доминирование Samsung Electronics в национальном биржевом индексе KOSPI, продолжавшееся с ноября 2000 года.

Источник: creaders.net

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По данным Корейской биржи, акции SK hynix выросли на 5,6%, увеличив капитализацию компании до 2 080,4 трлн вон (1,35 трлн долларов США). Акции Samsung Electronics закрылись со снижением на 0,1%, в результате чего стоимость обыкновенных бумаг корпорации зафиксировалась на отметке 2 066,7 трлн вон. Однако представители Samsung выпустили официальное заявление, в котором уточнили, что при включении в расчет привилегированных акций суммарная рыночная оценка корпорации достигает 2 246,4 трлн вон, что позволяет ей сохранять лидерство с учетом всех типов ценных бумаг.

Основным фактором роста финансовых показателей SK hynix стал высокий спрос на компоненты для систем искусственного интеллекта. Предприятие является доминирующим поставщиком памяти с высокой пропускной способностью (HBM), интегрируемой в ИИ-ускорители разработки Nvidia и Alphabet. По статистике агентства Reuters, SK hynix контролирует 61% мирового рынка HBM, опережая Micron (21%) и Samsung (17%). Стратегия раннего инвестирования в HBM-чипы и формирование альянса с Nvidia и TSMC обеспечили SK hynix рост стоимости акций более чем на 340% за период текущего рыночного цикла.

Дополнительным стимулом для притока капитала стали планы SK hynix по выходу на фондовый рынок США. Компания направила заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) на выпуск американских депозитарных расписок (ADR) для последующего листинга на бирже Nasdaq.

Источник: skhynix.com.cn

Изменение позиций в KOSPI демонстрирует разницу в реакции инвесторов на бизнес-модели корпораций. Диверсифицированная структура Samsung, охватывающая выпуск бытовой техники, смартфонов и дисплеев, реагирует на динамику полупроводниковой отрасли медленнее. Биржевой фокус сместился на компании, имеющие узкоспециализированное производство критически важных компонентов для дата-центров.

Зафиксированные рекордные показатели SK hynix прямо контрастируют с кризисной историей компании: в 2002 году Hynix Semiconductor находилась под внешним управлением кредиторов из-за долговой нагрузки и готовилась к поглощению корпорацией Micron, а в 2003 году ее акции торговались на уровне 135 вон.

#samsung #южная корея #sk hynix
Источник: tomshardware.com
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