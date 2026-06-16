Генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон заявил, что компания ведёт разработку более 40 форм-факторов новых устройств на базе искусственного интеллекта и готовится к тому, что он называет принципиальным сдвигом в модели взаимодействия человека с электроникой. В ходе выступления на выставке Computex 2026 и последующего интервью телеканалу CNBC Амон описал новую стратегию Qualcomm.
По его словам, текущая модель взаимодействия с цифровой средой, требующая ручного переключения между десятками узконаправленных программ для выполнения повседневных задач (таких как бронирование билетов или оплата счетов), устаревает. Основным интерфейсом между человеком и технологиями станут ИИ-агенты. Амон назвал 2026 год «годом ИИ-агентов», обозначив переход от реактивного искусственного интеллекта, работающего в формате чат-ботов, к системам, способным к проактивным действиям с минимальным руководством со стороны пользователя. Агенты смогут автономно принимать решения, управлять рабочими процессами и координировать действия в фоновом режиме.
Кристиано Амон подчеркнул, что этот сдвиг изменит точки контроля в технологической индустрии, снизив значимость традиционных операционных систем и магазинов приложений. «Агенты станут новыми приложениями», — отметил Амон, добавив, что ИИ сможет самостоятельно открывать нужные программы на устройстве для выполнения конкретных задач без прямого вмешательства человека.
Для реализации этой концепции Qualcomm работает над созданием более 40 проектов аппаратного обеспечения. Стратегия компании смещается со смартфонов на контекстные носимые гаджеты. В разработке находятся умные очки, смарт-часы, электронные булавки, ювелирные изделия и наушники со встроенными камерами. Основной принцип новых форм-факторов заключается в постоянном контакте с пользователем и способности фиксировать окружающую обстановку посредством датчиков. Это обеспечит ИИ-агента непрерывным контекстом для работы.
Вычислительная нагрузка в новых устройствах будет частично базироваться на малых языковых моделях (SLM), функционирующих непосредственно на оборудовании пользователя. По заявлению Амона, устройства на базе агентного ИИ будут собирать и обрабатывать экспоненциально большие объемы данных по сравнению с массивами, которые использовались для обучения существующих моделей искусственного интеллекта.