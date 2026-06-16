Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Qualcomm разрабатывает более 40 устройств с ИИ-агентами, глава компании назвал 2026 год переломным
Особые надежды руководство компании связывает с умными очками: по его оценке, сейчас в год продаётся «несколько десятков миллионов» таких устройств, однако в течение нескольких лет этот показатель может достичь «сотен миллионов» и выйти на сопоставимый со смартфонами уровень.
реклама

Генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон заявил, что компания ведёт разработку более 40 форм-факторов новых устройств на базе искусственного интеллекта и готовится к тому, что он называет принципиальным сдвигом в модели взаимодействия человека с электроникой. В ходе выступления на выставке Computex 2026 и последующего интервью телеканалу CNBC Амон описал новую стратегию Qualcomm.

Источник: yourstory.com

По его словам, текущая модель взаимодействия с цифровой средой, требующая ручного переключения между десятками узконаправленных программ для выполнения повседневных задач (таких как бронирование билетов или оплата счетов), устаревает. Основным интерфейсом между человеком и технологиями станут ИИ-агенты. Амон назвал 2026 год «годом ИИ-агентов», обозначив переход от реактивного искусственного интеллекта, работающего в формате чат-ботов, к системам, способным к проактивным действиям с минимальным руководством со стороны пользователя. Агенты смогут автономно принимать решения, управлять рабочими процессами и координировать действия в фоновом режиме.

реклама

Кристиано Амон подчеркнул, что этот сдвиг изменит точки контроля в технологической индустрии, снизив значимость традиционных операционных систем и магазинов приложений. «Агенты станут новыми приложениями», — отметил Амон, добавив, что ИИ сможет самостоятельно открывать нужные программы на устройстве для выполнения конкретных задач без прямого вмешательства человека.

Источник: timesofai.com

Для реализации этой концепции Qualcomm работает над созданием более 40 проектов аппаратного обеспечения. Стратегия компании смещается со смартфонов на контекстные носимые гаджеты. В разработке находятся умные очки, смарт-часы, электронные булавки, ювелирные изделия и наушники со встроенными камерами. Основной принцип новых форм-факторов заключается в постоянном контакте с пользователем и способности фиксировать окружающую обстановку посредством датчиков. Это обеспечит ИИ-агента непрерывным контекстом для работы.

Вычислительная нагрузка в новых устройствах будет частично базироваться на малых языковых моделях (SLM), функционирующих непосредственно на оборудовании пользователя. По заявлению Амона, устройства на базе агентного ИИ будут собирать и обрабатывать экспоненциально большие объемы данных по сравнению с массивами, которые использовались для обучения существующих моделей искусственного интеллекта.

#искусственный интеллект #qualcomm #ии-агент #slm #кристиано амон
Источник: techradar.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Калуге впервые показали радиоуправляемую модель перспективного истребителя-перехватчика МиГ-41
Эксперт сравнил разницу в fps на RTX 5060 между PCIe версий 5.0, 4.0 и 3.0 в современных играх
Corsair, HP и Dell переходят на китайские чипы памяти DDR5 из-за дефицита чипов Samsung и Micron
Учёные назвали возможную причину, по которой мы не слышим сигналы от инопланетян
Эксперт сравнил Ryzen 5 5500X3D и 5600X с Ryzen 5 7500X3D, 7600X и Core Ultra 5 250K Plus в ряде игр
В NJ Tech сравнили GTX 1080 Ti и RTX 5060 в Crimson Desert и других популярных играх
Nvidia выпустила драйвер GeForce 582.66 для игровых видеокарт серий GTX 10, GTX 900 и GTX 700
SK Hynix объявила о поставках памяти HBM4E крупным заказчикам
Трасса «Колыма» начала уходить под землю после резкого потепления — фуры застревают в грязи
GM переходит в оборонную сферу по запросу Пентагона и поможет Lockheed Martin производить вооружение
На Ростовской АЭС досрочно завершён масштабный капитальный ремонт энергоблока
Бывший пилот Airbus: Российскому самолёту МС-21 нужно 20 лет для доведения до серийного уровня
УЗГА: Российско-белорусский самолёт ЛМС-192 «Освей» задействуют для задач государственной авиации
Разломы Сан-Андреас и Сан-Хасинто достигли наивысшего за 1000 лет тектонического напряжения
Intel начала начальное производство нового техпроцесса 18A-P
Доступную по цене GeForce RTX 3050 6 ГБ проверили в AAA-играх 2026 года
Snap представила очки дополненной реальности с функциями полноценного компьютера за $2000
Samsung при помощи ИИ будет проверять здоровье домашних животных по фотографиям
Анимационный сериал «K‑pop‑охотницы на демонов» установил исторический рекорд Netflix
Bloomberg: В США могут присудить Amazon многомиллиардный штраф

Популярные статьи

Почему 30 FPS иногда лучше 60 – маркетинг в 2026 году
Ждать ли геймерам GeForce RTX 5000 SUPER или покупать видеокарту летом 2026 года
Обзор телевизора Hisense 65E7S PRO
Hoco HB26: краткий обзор USB-хаба
Фильм «Третий человек» — почему великое кино иногда оказывается всего лишь чертежом
Обзор телевизора TCL 75P7L: основа для домашнего кинотеатра и игрового центра в 2026 году
Руководство PlayStation скупило весь попкорн в округе – в Xbox продолжается управленческий хаос
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter