Особые надежды руководство компании связывает с умными очками: по его оценке, сейчас в год продаётся «несколько десятков миллионов» таких устройств, однако в течение нескольких лет этот показатель может достичь «сотен миллионов» и выйти на сопоставимый со смартфонами уровень.

Генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон заявил, что компания ведёт разработку более 40 форм-факторов новых устройств на базе искусственного интеллекта и готовится к тому, что он называет принципиальным сдвигом в модели взаимодействия человека с электроникой. В ходе выступления на выставке Computex 2026 и последующего интервью телеканалу CNBC Амон описал новую стратегию Qualcomm.

Источник: yourstory.com

По его словам, текущая модель взаимодействия с цифровой средой, требующая ручного переключения между десятками узконаправленных программ для выполнения повседневных задач (таких как бронирование билетов или оплата счетов), устаревает. Основным интерфейсом между человеком и технологиями станут ИИ-агенты. Амон назвал 2026 год «годом ИИ-агентов», обозначив переход от реактивного искусственного интеллекта, работающего в формате чат-ботов, к системам, способным к проактивным действиям с минимальным руководством со стороны пользователя. Агенты смогут автономно принимать решения, управлять рабочими процессами и координировать действия в фоновом режиме.

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Кристиано Амон подчеркнул, что этот сдвиг изменит точки контроля в технологической индустрии, снизив значимость традиционных операционных систем и магазинов приложений. «Агенты станут новыми приложениями», — отметил Амон, добавив, что ИИ сможет самостоятельно открывать нужные программы на устройстве для выполнения конкретных задач без прямого вмешательства человека.

Источник: timesofai.com

Для реализации этой концепции Qualcomm работает над созданием более 40 проектов аппаратного обеспечения. Стратегия компании смещается со смартфонов на контекстные носимые гаджеты. В разработке находятся умные очки, смарт-часы, электронные булавки, ювелирные изделия и наушники со встроенными камерами. Основной принцип новых форм-факторов заключается в постоянном контакте с пользователем и способности фиксировать окружающую обстановку посредством датчиков. Это обеспечит ИИ-агента непрерывным контекстом для работы.

Вычислительная нагрузка в новых устройствах будет частично базироваться на малых языковых моделях (SLM), функционирующих непосредственно на оборудовании пользователя. По заявлению Амона, устройства на базе агентного ИИ будут собирать и обрабатывать экспоненциально большие объемы данных по сравнению с массивами, которые использовались для обучения существующих моделей искусственного интеллекта.