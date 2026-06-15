Созданием проекта занимается сторонняя студия. Журналисты указывают на американскую компанию Scopely, специализирующуюся на мобильных играх (разработчик Monopoly GO!, принадлежит фонду Savvy Games Group).

Игровое издание MP1st, ссылаясь на анонимный источник, сообщило о разработке ранее новой игры во вселенной «Ведьмака». По имеющимся данным, речь идёт о бесплатной кооперативной экшен-RPG, ориентированной исключительно на ПК и мобильные платформы — без поддержки консолей.

Источник: cdprojektred.com

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Действие игры разворачивается в 1230 году — в период, когда Геральт из Ривии был ещё молодым ведьмаком. Игрокам предлагается создать собственного персонажа-ведьмака с настройкой пола и внешности — это первый подобный прецедент в серии. Проект не предполагает управления известными персонажами саги.

Геймплейно проект строится на выполнении контрактов по уничтожению монстров в различных локациях — тёмных лесах, деревнях и разрушенных руинах. Боевая система опирается на навыковый прогресс: игроки выбирают умения из арсенала разных Ведьмачьих школ, осваивают Знаки и варят зелья. По словам инсайдера, игровая механика поощряет точность выполнения блоков, уклонений, парирований и добиваний.

Студия-разработчик не установлена, однако MP1st указывает на связь с партнёрством, заключённым между CD Projekt Red и Scopely в марте 2025 года. Согласно финансовой отчётности CDPR, речь идёт о разработке «игры в рамках одной из IP CD PROJEKT», конкретная франшиза при этом не раскрывалась. Scopely владеет портфелем мобильных хитов, включая Monopoly GO!, Marvel Strike Force и Star Trek: Fleet Command, а в начале 2025 года приобрела игровое подразделение Niantic — в том числе Pokémon GO и Monster Hunter Now.

Источник: mp1st.com

Сопредседатель CD Projekt Михал Новаковски на отчётной встрече с инвесторами в 2026 году заявил, что совместный с Scopely проект «определённо не станет историей 2026 года». По его словам, разработка продолжается в режиме активной итерации, однако до необходимого уровня готовности ещё далеко.

Описываемый проект независим от Project Sirius — спин-оффа с мультиплеером, анонсированного CDPR в 2022 году и перезапущенного в 2023-м. Студия The Molasses Flood, занимавшаяся Sirius, влилась в состав издателя в 2025 году. В отличие от новой утечки, Sirius, по ожиданиям, получит сольный режим и, вероятно, выйдет в том числе на консолях.

Ни CD Projekt Red, ни Scopely на момент публикации не прокомментировали утечку. Дата выхода и платформенный состав официально не подтверждены. Для польского издателя это не первая попытка закрепиться в мобильном сегменте: ранее компания выпускала карточные игры GWENT и Thronebreaker, а также AR-проект The Witcher: Monster Slayer, поддержка которого была прекращена вскоре после релиза

Следует отметить, что данная новость появилась на фоне масштабного расширения игровой линейки «Ведьмака»: в разработке одновременно находятся The Witcher 4, ремейк первой части серии и анонсированное DLC «Songs of the Past» для The Witcher 3, которое должно стать прелюдией к четвёртой игре.