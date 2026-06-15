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Fantoci
В сети появились детали о разработке условно-бесплатной кооперативной RPG по вселенной «Ведьмака»
Созданием проекта занимается сторонняя студия. Журналисты указывают на американскую компанию Scopely, специализирующуюся на мобильных играх (разработчик Monopoly GO!, принадлежит фонду Savvy Games Group).
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Игровое издание MP1st, ссылаясь на анонимный источник, сообщило о разработке ранее новой игры во вселенной «Ведьмака». По имеющимся данным, речь идёт о бесплатной кооперативной экшен-RPG, ориентированной исключительно на ПК и мобильные платформы — без поддержки консолей.

Источник: cdprojektred.com

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Действие игры разворачивается в 1230 году — в период, когда Геральт из Ривии был ещё молодым ведьмаком. Игрокам предлагается создать собственного персонажа-ведьмака с настройкой пола и внешности — это первый подобный прецедент в серии. Проект не предполагает управления известными персонажами саги.

Геймплейно проект строится на выполнении контрактов по уничтожению монстров в различных локациях — тёмных лесах, деревнях и разрушенных руинах. Боевая система опирается на навыковый прогресс: игроки выбирают умения из арсенала разных Ведьмачьих школ, осваивают Знаки и варят зелья. По словам инсайдера, игровая механика поощряет точность выполнения блоков, уклонений, парирований и добиваний.

Студия-разработчик не установлена, однако MP1st указывает на связь с партнёрством, заключённым между CD Projekt Red и Scopely в марте 2025 года. Согласно финансовой отчётности CDPR, речь идёт о разработке «игры в рамках одной из IP CD PROJEKT», конкретная франшиза при этом не раскрывалась. Scopely владеет портфелем мобильных хитов, включая Monopoly GO!, Marvel Strike Force и Star Trek: Fleet Command, а в начале 2025 года приобрела игровое подразделение Niantic — в том числе Pokémon GO и Monster Hunter Now.

Источник: mp1st.com

Сопредседатель CD Projekt Михал Новаковски на отчётной встрече с инвесторами в 2026 году заявил, что совместный с Scopely проект «определённо не станет историей 2026 года». По его словам, разработка продолжается в режиме активной итерации, однако до необходимого уровня готовности ещё далеко. 

Описываемый проект независим от Project Sirius — спин-оффа с мультиплеером, анонсированного CDPR в 2022 году и перезапущенного в 2023-м. Студия The Molasses Flood, занимавшаяся Sirius, влилась в состав издателя в 2025 году. В отличие от новой утечки, Sirius, по ожиданиям, получит сольный режим и, вероятно, выйдет в том числе на консолях.

Ни CD Projekt Red, ни Scopely на момент публикации не прокомментировали утечку. Дата выхода и платформенный состав официально не подтверждены. Для польского издателя это не первая попытка закрепиться в мобильном сегменте: ранее компания выпускала карточные игры GWENT и Thronebreaker, а также AR-проект The Witcher: Monster Slayer, поддержка которого была прекращена вскоре после релиза

Следует отметить, что данная новость появилась на фоне масштабного расширения игровой линейки «Ведьмака»: в разработке одновременно находятся The Witcher 4, ремейк первой части серии и анонсированное DLC «Songs of the Past» для The Witcher 3, которое должно стать прелюдией к четвёртой игре.

#cd projekt red #ведьмак #the witcher #геральт #геральта из ривии #scopely
Источник: videocardz.com
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