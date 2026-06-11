Программное обеспечение смартфона функционирует под управлением операционной системы Android с предустановленным приложением Truth Social.

Специалисты популярной онлайн-платформы iFixit совместно с каналом NBC News провели полный технический разбор смартфона Trump T1 в своей лаборатории в Сан-Луис-Обиспо (Калифорния). Результаты КТ-сканирования и физического вскрытия устройства подтвердили: T1 практически идентичен тайваньскому HTC U24 Pro 2024 года выпуска, собранному на компонентах китайского производства.

Источник: theverge.com

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Сообщается, что ведущий инженер iFixit Шахрам Мохтари прогнал T1 через промышленный КТ-сканер Lumafield ещё до физического вскрытия корпуса. «Уже по первым рентгенограммам ответ был очевиден: внутреннее устройство почти полностью совпадает с HTC U24 Pro», — написал он в опубликованном отчёте. Оба аппарата оснащены процессором Snapdragon 7 Gen 3, 6,8-дюймовым OLED-экраном с частотой 120 Гц и 512 ГБ встроенной памяти.

Зафиксированных аппаратных отличий два. Аккумулятор T1 имеет ёмкость 19,35 Вт·ч против 17,23 Вт·ч у HTC U24 Pro, однако его максимальная скорость зарядки снижена с 60 до 30 Вт — в комплект вложен соответствующий 30-ваттный адаптер. Батарея произведена филиппинской компанией Newlix Mfg Inc, зарегистрированной в 2025 году. На программном уровне добавлено одно изменение: предустановлен клиент социальной сети Truth Social, а также сохранён разъём 3,5 мм для наушников, от которого большинство современных смартфонов отказалось.

Новый смартфон Trump T1 (на фото выше) визуально практически идентичен модели HTC U24 Pro (снизу). Сходство в дизайне корпуса и расположении элементов очевидно даже без использования чехла. Источник: notebookcheck.net

Trump T1 реализуется по цене $499, тогда как HTC U24 Pro с идентичными характеристиками доступен у крупных ретейлеров менее чем за $200. В документах FCC (Федеральной комиссии по связи США) смартфон T1 зафиксирован под регуляторной заявкой компании Smart Gadgets Global, LLC — частного OEM-производителя электроники, чей генеральный директор являлся одним из двух руководителей Trump Mobile, представлявших устройство прессе в феврале 2026 года.

Первоначально устройство продвигалось под лозунгом «Сделано в США» (Made in the USA). Однако, по мере приближения к отгрузке эта формулировка последовательно менялась: сначала на «American Proud Design», затем — на «Proudly Assembled in the USA», напечатанное на упаковке. Финальная сборка осуществляется в Майами, тогда как компоненты поставляются по зарубежным цепочкам поставок.

Запуск, изначально запланированный на август 2025 года, был перенесён почти на девять месяцев. За это время компания собрала $100-депозиты от, по имеющимся данным, 590 000 покупателей на общую сумму около $59 млн. Впрочем, уязвимость на сайте Trump Mobile, выявленная в мае 2026 года, показала, что реальное число уникальных заказчиков составляет порядка 10 000 человек, разместивших около 30 000 заказов суммарно на устройство и тарифный план. Компания подтвердила утечку, не уведомив клиентов напрямую. В результате в открытом доступе оказались домашние адреса, телефоны и адреса электронной почты покупателей.





В январе 2026 года сенатор Элизабет Уоррен и десять членов Конгресса направили в FTC письмо с запросом расследования возможных нарушений законодательства о защите прав потребителей, в том числе в связи с маркетинговыми заявлениями о производстве в США. По состоянию на начало июня 2026 года FTC не подтвердила открытие такого расследования.

Следует отметить, что на задней панели T1 нанесено изображение американского флага с 11 полосами вместо положенных 13, которые символизируют первые британские колонии. Trump Mobile и Белый дом не ответили на вопросы NBC News по этому поводу.