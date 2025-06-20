И конечно же при поддержке администрации Дональда Трампа.

В Аризоне (США) может появиться гигантский по своим масштабам технологический кластер, специализирующийся на искусственном интеллекте. Автором этой амбициозной концепции, известной под рабочим названием «Project Crystal Land», является основатель SoftBank Масаёси Сон. Для воплощения замысла в жизнь он планирует заручиться инвестиционной поддержкой TSMC и, возможно, других отраслевых гигантов, таких как Samsung, однако реализация столь крупной инициативы напрямую зависит от получения одобрения от администрации Трампа.

Замысел главы SoftBank значительно превосходит даже самые смелые из недавних инициатив в сфере ИИ. Его компания уже выступает партнером OpenAI, Oracle и MGX в проекте «Stargate» с бюджетом в 500 млрд долларов, запущенном Белым домом в январе, но этого Масаёси Сону оказалось мало. Инсайдеры Bloomberg утверждают, что Сон презентовал свою амбициозную концепцию топ-менеджменту TSMC и представителям трамповской команды. При условии консенсуса всех заинтересованных сторон на аризонской территории возможно возведение передового технопарка, ориентированного на искусственный интеллект и роботизированные системы, при общем финансировании в триллион долларов.

Данная инициатива является частью глобальной стратегии Вашингтона по укреплению технологического суверенитета США через возвращение на свою территорию передовых производств. Приоритетными направлениями выбраны роботизированные системы и промышленный ИИ. По замыслу Масаёси Сона, новый триллионный комплекс в Аризоне под кодовым названием «Project Crystal Land» должен стать прямым конкурентом и американским ответом на знаменитый технологический кластер в Шэньчжэне.

Тайваньский гигант TSMC пока хранит молчание относительно своего участия в этом амбициозном проекте. При этом инсайдеры подчеркивают: новую инициативу следует рассматривать отдельно от уже запущенных заводов компании в Финиксе. Напомним, на этих мощностях в Аризоне недавно был налажен выпуск полупроводников по современной технологии N4, которые, в частности, используются в графических ускорителях Nvidia.

Со своей стороны, SoftBank намерен заручиться серьезной государственной поддержкой, которая могла бы компенсировать гигантские финансовые вливания. Как сообщает Bloomberg, в планах компании — переговоры о фискальных стимулах с представителями американского правительства и властей штата. Одним из ключевых участников этого диалога, по данным источника, может стать глава Министерства торговли Говард Латник.

Осознавая, что финансовая нагрузка проекта слишком велика для SoftBank, Масаёси Сон делает ставку на формирование мощного консорциума. Компания уже ведет поиск союзников, в том числе среди таких гигантов, как Samsung. Планируется, что ядро новой технологической экосистемы в Аризоне сформируют компании, уже находящиеся в орбите SoftBank: ожидается, что там разместят свои производственные линии портфельные активы Vision Fund, включая Agile Robots SE и разработчика чипов Ampere Computing LLC, который вскоре должен перейти под контроль SoftBank.