Известно также, что камеры в новой модели Mix Flip будут вновь разработаны в сотрудничестве с Leica.

Новый Xiaomi Mix Flip 2 может задать совершенно новую планку для всех складных смартфонов-раскладушек благодаря рекордному аккумулятору – как сообщают инсайдеры, его ёмкость впервые превысит 5000 мАч.

Презентация устройства ожидается до конца текущего месяца, и это событие обещает обострить конкуренцию, особенно в свете приближающегося релиза Samsung Galaxy Z Flip7.

На данный момент Xiaomi не раскрыло больше никаких деталей о грядущем Mix Flip 2, который станет прямым оппонентом для Samsung Galaxy Z Flip7 и Motorola Razr 60 Ultra. После недавней интригующей публикации, где был продемонстрирован лишь небольшую часть розничной коробки, компания взяла информационную паузу. Единственной официально подтвержденной характеристикой пока остается использование оптики от легендарного бренда Leica.

Согласно свежим данным от ресурса ITHome, фотографические возможности новинки будет определять связка из двух 50-мегапиксельных модулей — основного и сверхширокоугольного. Сообщаются и размеры сенсоров: 1/1,5 дюйма для главной камеры и 1/2,76 дюйма для широкоугольной. Стоит отметить, что ещё зимой авторитетный инсайдер Digital Chat Station предполагал, что подобная конфигурация станет лишь скромной модернизацией на фоне оригинальной модели Mix Flip.

Что касается экрана, то здесь изменения носят минимальный характер. Гибкий дисплей устройства станет чуть компактнее — его диагональ уменьшится с 6,86 до 6,85 дюйма. В остальном же панель сохранит свои прежние параметры: в её основе по-прежнему будет лежать технология LTPO AMOLED с разрешением 1.5K. Ожидается, что и высокая частота обновления в 120 Гц никуда не денется.

А вот где Mix Flip 2 действительно обещает стать инновационным, так это в области автономности. По всей видимости, инженеры Xiaomi применили двухкомпонентную систему питания, состоящую из элементов на 3825 и 1225 мАч. Их суммарную ёмкость, которая составит 5100 мАч, компания наверняка будет использовать как ключевое маркетинговое преимущество. Если эти слухи подтвердятся, новинка станет абсолютным лидером в своём классе, опередив по ёмкости батареи оригинальный Mix Flip и Razr 60 Ultra на 6% и 8% соответственно.