Ожидается, что Bluetooth 6 медленно, но верно получит более широкое распространение в этом году. Несколько устройств уже поддерживают новый стандарт, и ожидается, что их будет больше. Что именно предлагает Bluetooth 6 и что нового?

Между официальным анонсом технологии и её реальным появлением в устройствах всегда есть определенный временной промежуток, и представленный в сентябре прошлого года Bluetooth 6 не стал исключением. Как показывает опыт предыдущего крупного обновления до Bluetooth 5, от момента презентации до массового появления совместимых устройств на полках магазинов проходит около года.

По всей видимости, Bluetooth 6 пойдет по тому же пути, и в ближайший год следует ожидать его массового внедрения. Пионером в этой области выступила Xiaomi, интегрировавшая новый стандарт в свои флагманы Xiaomi 15 и 15 Ultra, а также в модель Poco F7 Ultra. К этому списку новаторов присоединилась и Sony, реализовавшая стандарт в своем новом флагмане Xperia 1 VII.

Xiaomi 15 Ultra

Новый стандарт начинает потихоньку осваивать и рынок персонального аудио. На данный момент единственным представителем этого сегмента являются накладные наушники Doo Ace от Edifier, которые пока продаются лишь на китайском рынке по символической цене около 30 долларов. Впрочем, аналитики сходятся во мнении, что до конца года за этим пионером последуют и другие компании со своими моделями. Что же касается Apple, то внедрение Bluetooth 6 в осенний iPhone 17, вопреки ранним ожиданиям, всё ещё не подтверждено.

Edifier Doo Ace 2

Пожалуй, наиболее ожидаемым улучшением в беспроводной технологии Bluetooth стало значительное сокращение задержки (latency) — критически важный параметр для комфортного гейминга и просмотра видео, где любая рассинхронизация звука и изображения портит впечатление. Такого прорыва удалось добиться за счет внедрения технологии Isochronous Adaptation Layer (ISO-AL). Её суть в том, что аудиопоток фрагментируется на небольшие порции, которые передаются по каналам более эффективно и параллельно. В результате время отклика уменьшается до 20 мс, а с кодеком LC3Plus и вовсе до рекордных 7 мс, что является колоссальным шагом вперед по сравнению с нынешними 50–200 мс. К тому же, этот кодек поднимает планку качества звука, обеспечивая поддержку аудиопотока до 96 кГц / 32 бит.

Ещё одно важное нововведение — бесшовное взаимодействие между устройствами. Благодаря технологии Bluetooth Channel Sounding гаджеты обретают способность к высокоточному взаимному позиционированию с погрешностью до полуметра. Это не только упрощает первоначальное подключение, но и делает переключение между источниками, например, между ноутбуком, телевизором и смартфоном при использовании одних наушников, гораздо более плавным и интуитивным. Вдобавок новый стандарт значительно повышает помехоустойчивость, обеспечивая стабильное соединение даже в условиях «зашумленного» эфира — в офисах, транспорте или других людных местах.

Завершающим, но не менее важным преимуществом Bluetooth 6 стала его экономичность. Разработчики заявляют о существенном снижении энергопотребления, что на практике означает более продолжительную автономную работу для всех совместимых гаджетов — от смартфонов до миниатюрных наушников.