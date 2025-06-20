Разработчики позиционируют Project Indigo как лучший ответ на типичные жалобы на камеры смартфонов, связанные с ограниченным управлением и чрезмерной обработкой.

Владельцам iPhone стало доступно новое приложение для мобильной съемки под названием Project Indigo от компании Adobe. Его ключевой особенностью является сочетание технологий искусственного интеллекта и многокадровой обработки, что позволяет получать детализированные снимки с низким уровнем шума в форматах DNG и JPG. Среди дополнительных возможностей заявлены работа с расширенным динамическим диапазоном (HDR), съёмка без задержки и алгоритмическое удаление бликов. Новинку можно загрузить в App Store при наличии на устройстве iOS 18.5 или более свежей версии.

Принцип действия приложения заключается в объединении в одной фотографии до 32 кадров, снятых быстрой очередью. Из этой серии формируется единый 16-битный «цифровой негатив», который затем обрабатывается нейросетью. На следующем этапе в дело вступают алгоритмы ИИ, которые подбирают и применяют к этому негативу адаптивные цветовые профили. В результате формируются итоговые файлы в форматах DNG или JPG, обладающие стандартным (SDR) или расширенным (HDR) динамическим диапазоном. Важно понимать, что из-за вмешательства ИИ на этапе обработки цвета, получаемые снимки не являются «чистыми» RAW в их первозданном виде. Тем не менее, полученные DNG-файлы сохраняют достаточную гибкость для последующей цветокоррекции и тонкой настройки в редакторах, включая Adobe Lightroom.

Использование нескольких кадров для снижения уровня шума является проверенным и эффективным методом, который, кстати, не является изобретением Adobe. Его суть кроется в случайной природе шума матрицы, когда визуальные помехи в каждом пикселе постоянно меняются. Когда приложение накладывает несколько изображений друг на друга и вычисляет среднее значение для каждого пикселя, эти хаотичные искажения эффективно «гасятся», в результате чего итоговая картинка становится значительно чище. В общем, сама идея не революционна — камеры Sony Cybershot, такие как DSC-TX7 2010 года выпуска, уже использовали похожий алгоритм.

Слева необработанная фотография, а справа пример использования Project Indigo.

Идея получения снимков сверхвысокого разрешения также не нова. В профессиональной фототехнике, например, в камере Olympus OM-D E-M5 Mark II образца 2015 года, для этого используется механический сдвиг матрицы: сенсор делает серию снимков, каждый раз сдвигаясь на долю пикселя. Последующая «сшивка» этих кадров и позволяет создать изображение с невероятной детализацией. Project Indigo предлагает бесплатную программную альтернативу: вместо сложного механизма приложение задействует непроизвольные микродвижения рук человека, которые обеспечивают необходимое смещение кадров относительно друг друга.

Помимо основных возможностей, в арсенал приложения входят съёмка на длинной выдержке, интеллектуальное удаление отражений и мгновенный спуск затвора. Разработчики подчёркивают, что проект будет развиваться, и в последующих обновлениях появятся новые полезные функции.

Как мы уже ранее разобрались, сама концепция многокадрового шумоподавления не является революционной. Для фотографов, которые не используют устройства Apple, но заинтересованы в аналогичном функционале, рынок предлагает специализированные решения. В качестве наглядного примера можно привести компактную камеру Sony RX100 VII, которая реализует схожие алгоритмы и хорошо зарекомендовала себя как универсальный инструмент для съёмки в путешествиях и на каждый день.