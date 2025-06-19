Глава Nvidia Дженсен Хуанг неоднократно подчёркивал, что для дальнейшего развития ИИ потребуется энергия из всех возможных источников, назвав ядерную энергетику «одним из прекрасных источников устойчивой энергии».

Технологический гигант NVIDIA объявил о стратегическом партнерстве с компанией TerraPower, основанной Биллом Гейтсом, которая разрабатывает ядерные реакторы нового поколения. Цель соглашения - обеспечить устойчивое энергоснабжение для растущего числа центров обработки данных (ЦОД) NVIDIA, мощности которых потребляют более 5 ТВт·ч электроэнергии ежегодно.

Сообщается, что TerraPower объявила о привлечении $650 миллионов инвестиций. В последнем раунде участвует новый инвестор NVentures - венчурное подразделение Nvidia, а также действующие инвесторы, включая Билла Гейтса, который помог основать компанию. Сделка была объявлена 18 июня 2025 года, что делает её одной из крупнейших инвестиций в сферу малых модульных реакторов.

Растущий аппетит индустрии искусственного интеллекта к электроэнергии может быть удовлетворен благодаря разработкам компании TerraPower. Этот стартап, работающий в сфере ядерных инноваций с 2006 года, проектирует компактные модульные реакторы нового поколения. Их ключевая технология под названием Natrium призвана кардинально изменить подход к атомной энергии, сделав ее стандартизированной и масштабируемой, что идеально подходит для питания энергоемких дата-центров и систем ИИ.

Новый энергоблок сможет обеспечивать электричеством до 400 000 домов благодаря своей способности работать в режиме пиковой нагрузки с мощностью 500 МВт. Хотя базовая мощность реактора составляет 345 МВт, его производительность можно будет значительно увеличить. Это станет возможным за счет инновационной системы хранения энергии на основе расплава соли, которая способна поддерживать максимальную генерацию в течение свыше пяти с половиной часов.

Несмотря на заявленные TerraPower планы по вводу реактора Natrium в эксплуатацию к 2030 году, проект все еще находится на предварительной стадии. На сегодняшний день не только не начаты строительные работы, но и не получено разрешение от Комиссии по ядерному регулированию США (NRC), которая продолжает проводить оценку безопасности и экологического воздействия объекта.