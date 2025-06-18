Новое руководство компании связывает этот шаг с намерением вернуть корпорации её инженерный облик.

О намерении значительно сократить штат компании заявил новый генеральный директор Intel Лип-Бу Тан сразу же после своего назначения, назвав это частью антикризисного плана. По данным издания The Oregonian, в ближайшее время эти намерения воплотятся в жизнь. Масштабные увольнения затронут в основном производственное подразделение Intel Foundry. Издание ссылается на внутреннюю служебную записку, подлинность которой, несмотря на отсутствие официальных комментариев от Intel, подтвердили несколько сотрудников компании.

Следует отметить, что для самих работников Intel эта новость не стала громом среди ясного неба. О грядущих сокращениях Лип-Бу Тан предупреждал еще в апреле, а на прошлой неделе руководство фабрик прямо сообщило, что увольнений следует ждать в июле. В последнем обращении вице-президент Intel Нага Чандрасекаран назвал эти меры «трудными», но «необходимыми», уточнив, что штат будет сокращен на 15–20%.

По оценкам OregonLive, под сокращение могут попасть от 8 до 10 тысяч человек, в основном на производственных предприятиях. При этом, как пишет Tom’s Hardware, компания не будет предлагать компенсации за добровольный уход, а пойдет по пути принудительных увольнений. Считается, что такой подход позволяет не только удержать ценных специалистов, но и более точечно избавляться от конкретных сотрудников или целых отделов, хотя и вынуждает уходить тех, кто хотел бы остаться.

Новый генеральный директор Intel Лип-Бу Тан.

Разумеется, увольнения принесут компании лишь временное финансовое облегчение и не решат ее фундаментальных проблем. Пока конкуренты в лице AMD, Micron, Nvidia и TSMC активно осваивали рынок оборудования для искусственного интеллекта, Intel слишком медленно адаптировалась к изменяющемуся ландшафту. В итоге компания уступила Nvidia первенство в сегменте высокопроизводительных ИИ-ускорителей и пережила управленческую чехарду, а в это время AMD совершила настоящий прорыв в тех нишах, где прежде безраздельно властвовала Intel. Так, на рынке центров обработки данных доля AMD уже вплотную приблизилась к 40%, а ее процессоры Epyc и ускорители Instinct составляют серьезную конкуренцию чипам Intel.

Вступив в должность, Лип-Бу Тан сразу обозначил свой курс: Intel — это прежде всего инженерная компания, и ее необходимо вернуть к истокам. Тогда же появились слухи о возможной продаже производственного подразделения или о привлечении профильных инвесторов уровня TSMC. Однако слухи не подтвердились. Судя по всему, руководство Intel возлагает большие надежды на собственный техпроцесс N2, который ляжет в основу будущих процессоров 18A и позволит выпускать чипы для внешних заказчиков.