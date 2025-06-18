Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Владельцы умных часов Samsung Galaxy Watch смогут напрямую делиться данными о здоровье с врачами
Новая платформа будет собирать информацию с умных часов и объединять её в единой централизованной системе.

Samsung Electronics выпустила ряд обновлений для своих умных часов Galaxy Watch, ориентированных на здоровье, а также объявила о разработке новой платформы, которая позволит пользователям напрямую передавать медицинские данные врачам в период между плановыми консультациями. Цель этой разработки - помочь людям следовать рекомендациям медиков и постепенно внедрять их в повседневную жизнь, решая типичную проблему забывания или невыполнения врачебных указаний.

По словам Хона Пака, главы подразделения цифрового здравоохранения Samsung, компания стремится объединить все данные с носимых устройств в единой системе. Благодаря сбору данных с носимых устройств и отправке напоминаний на основе врачебных предписаний, новая система позволит отказаться от использования множества разрозненных приложений.

По сути, новая платформа будет собирать данные с умных часов и систематизировать их в единой централизованной системе. Аналогичный подход уже давно используют такие компании, как Apple, Google и Garmin, активно внедряющие функции для здоровья и благополучия в свои устройства.

А пока Samsung выпустила бета-версию обновления One UI 8 Watch с новыми инструментами для здоровья. Среди новинок выделяется функция «Рекомендации по режиму сна», которая на основе анализа циркадных ритмов и свежей статистики подсказывает оптимальное время для отдыха, что особенно актуально для людей с ненормированным рабочим графиком. Впрочем, практическая польза таких советов не всегда очевидна. 

Среди других новшеств следует отметить «Индекс антиоксидантов», измеряющий уровень каротиноидов в коже, и инструмент «Сосудистая нагрузка», который оценивает состояние сердечно-сосудистой системы. Любителям бега будет доступен новый «Тренер», составляющий персональный план тренировок.

В настоящее время количество пользователей сервиса Samsung Health уже превысило 68 миллионов человек, и, судя по всему, компания не намерена останавливаться на достигнутом. В планах - оснащение датчиками здоровья новых устройств, в том числе и беспроводных наушников.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#samsung #samsung galaxy watch #one ui 8 watch
Источник: bloomberg.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сверхмассивная черная дыра в центре нашей галактики вращается почти с максимальной скоростью
10
Индонезия пересмотрела участие в разработке истребителя KF-21 после приобретения KAAN у Турции
+
Автопилот Tesla провалил испытания с включённым режимом Full Self-Driving
2
Новый объект за Нептуном может изменить модель Солнечной системы
3
Один из крупнейших в Челябинской области производителей ферросплавов получил шанс на вторую жизнь
+
OnePlus 15 получит обновлённый дизайн, дисплей с более низким разрешением и новую компоновку камер
1
Oppo K13x 5G оснастят LCD-экраном 120 Гц, батареей на 6000 мАч и 50-Мп камерой
+
NVIDIA выпустила графический драйвер GeForce Game Ready 576.80 WHQL
+
MWM: Иран может сбивать израильские F-35 благодаря российской РЛС "Резонанс"
+
CNBC TV18: Индия может начать производство российского истребителя Су-57 вместо покупки F-35
+
Новый материал из Китая не разрушается при 3600 °C и подходит для гиперзвукового оружия
+
ПВО Ирана атаковали израильские ПТРК Spike с удаленным управлением по Сети
+
Названа самая подешевевшая в России модель iPhone
+
Троян Anubis шифрует файлы с целью вымогательства и может удалять данные после уплаты выкупа
+
Процессоры Intel Nova Lake-S поддерживают память DDR5-8000 и 36 линий PCIe 5.0
+
Линейное повествование Mafia: The Old Country позволило Hangar 13 сконцентрироваться на графике
+
Lockheed Martin завершила масштабное обновление ПО для истребителя F-35
1
США перебросили в Европу самолёты-заправщики на случай вступления в конфликт между Израилем и Ираном
+
Ученые создали нанопротез сетчатки глаза из теллуровой нанопроволоки
+
Китайская SemiDrive начнёт снабжать своими чипами европейского автопроизводителя
+

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Июнь)
27
Выбираем лучшую видеокарту за 30 000 ₽
64
"Крутой поворот", "Взрыв скоростного поезда" - не краткий обзор двух новых фильмов
1
40 великолепных игр на ПК, вышедших в 2020-2024 году, которые обязательно стоит пройти
5
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
93
О пополнении баланса Steam в 2025 году — самый выгодный из легальных вариантов
1
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 3
98
Российские законодатели расширяют санкции параллельному импорту
3
Обзор фильмов «Балерина» и «Как приручить дракона» - два билета, два мира, один довольный зритель
6
О вероятности подорожания энергоресурсов из-за Ирано-израильского конфликта
28

Сейчас обсуждают

Дато Нижегородский
20:13
Экспериментирую? Это запрещено? Мы вроде бы на сайте оверклокер сидим, а не на сайте домохозяек. Прекращай уже завидовать, сколько можно? Взрослый мужик...
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
DGerome42
20:12
А что за вентилятор приколхозен к видюхе сверху? ))) Только купил ВК, и уже приколхозил сверху вентилятор )))
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Hhh Arr
20:05
Одноканал... Да вы, батенька, клоун?
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Июнь)
Type
20:04
Хахаха
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Георгий Махалов
19:46
Лучше пусть будет 4 лишних "недоядра", один хер альтернатив по мощности 14600кф за его цену нет.
Собираем продвинутый ПК 2025 года для QuadHD-гейминга в бюджете до 150 тысяч рублей
Дато Нижегородский
19:34
Только что прогнал этот тест, у меня ВО так получилось.
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Cider
19:33
Шиша - ты Черт позорный, а не Дато.
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
vl
19:32
если 3060 12гиг уже есть, то смысла нет апгрейдиться, как минимум, ещё год,на высоких настройках и на FHD , потянет любую игру.
Лучшая видеокарта за ~30к: детальный разбор Intel, NVIDIA и AMD.
DGerome42
19:28
Спасибо за информацию! Хорошей игры!
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
DGerome42
19:27
На какой видюхе?
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем