Новая платформа будет собирать информацию с умных часов и объединять её в единой централизованной системе.

Samsung Electronics выпустила ряд обновлений для своих умных часов Galaxy Watch, ориентированных на здоровье, а также объявила о разработке новой платформы, которая позволит пользователям напрямую передавать медицинские данные врачам в период между плановыми консультациями. Цель этой разработки - помочь людям следовать рекомендациям медиков и постепенно внедрять их в повседневную жизнь, решая типичную проблему забывания или невыполнения врачебных указаний.

По словам Хона Пака, главы подразделения цифрового здравоохранения Samsung, компания стремится объединить все данные с носимых устройств в единой системе. Благодаря сбору данных с носимых устройств и отправке напоминаний на основе врачебных предписаний, новая система позволит отказаться от использования множества разрозненных приложений.

По сути, новая платформа будет собирать данные с умных часов и систематизировать их в единой централизованной системе. Аналогичный подход уже давно используют такие компании, как Apple, Google и Garmin, активно внедряющие функции для здоровья и благополучия в свои устройства.

А пока Samsung выпустила бета-версию обновления One UI 8 Watch с новыми инструментами для здоровья. Среди новинок выделяется функция «Рекомендации по режиму сна», которая на основе анализа циркадных ритмов и свежей статистики подсказывает оптимальное время для отдыха, что особенно актуально для людей с ненормированным рабочим графиком. Впрочем, практическая польза таких советов не всегда очевидна.

Среди других новшеств следует отметить «Индекс антиоксидантов», измеряющий уровень каротиноидов в коже, и инструмент «Сосудистая нагрузка», который оценивает состояние сердечно-сосудистой системы. Любителям бега будет доступен новый «Тренер», составляющий персональный план тренировок.

В настоящее время количество пользователей сервиса Samsung Health уже превысило 68 миллионов человек, и, судя по всему, компания не намерена останавливаться на достигнутом. В планах - оснащение датчиками здоровья новых устройств, в том числе и беспроводных наушников.