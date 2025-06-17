За использование американского воздушного пространства придется платить.

Федеральное авиационное управление США (FAA) рассматривает возможность введения платы за каждый запуск ракеты-носителя, которую аэрокосмические компании будут вносить при получении лицензий на осуществление космических миссий. Такая мера может быть утверждена в Конгрессе США до конца года в рамках нового бюджетного законопроекта. Суть предложения в том, чтобы обеспечить ведомство дополнительным доходом на фоне бурного роста индустрии коммерческих космических запусков.

В обязанности FAA входит одобрение коммерческих космических операций, включая тщательную проверку компаний-заявителей. В последние годы подобная работа требует всё больших затрат, особенно на фоне стремительного увеличения числа заявок на запуски ракет-носителей. Нынешний бюджет Управления коммерческих космических перевозок (Office of Commercial Space Transportation) составляет 42 миллиона долларов, однако этих средств явно недостаточно для полноценного выполнения возложенных функций.

В связи с этим администрация Трампа, известная своей несклонностью к увеличению госрасходов вне оборонной сферы, предложила сократить ряд программ НАСА и FAA, а также заморозить их финансирование на текущем уровне. С учетом инфляции подобный шаг к 2026 году обернется реальным сокращением бюджета Управления коммерческих космических перевозок. По мнению экспертов издания Ars Technica, подобные ограничения могут серьёзно осложнить работу FAA в ближайшие годы.

Для решения этой проблемы и предлагается разрешить FAA взимать плату с операторов пусковых услуг за использование воздушного пространства наравне с гражданской авиацией. Размер сбора будет зависеть от массы полезной нагрузки: в 2026 году он составит 25 центов за фунт (0,45 кг), а к 2033 году постепенно вырастет до 1,50 доллара за фунт. В дальнейшем ставку планируется индексировать с учетом инфляции. Такой механизм, по замыслу авторов, позволит FAA справляться с будущей интенсивностью запусков.

Компания SpaceX неоднократно жаловалась на задержки в процессе лицензирования со стороны FAA. Фото: SpaceX

Однако, чтобы не тормозить развитие технологий, особенно в сегменте крупных ракет, максимальная плата за один запуск будет ограничена. Со следующего года он составит 30 000 долларов за запуск, а к 2033 году вырастет до 200 000 долларов. Для операторов, чьи запуски стоят миллионы, а то и сотни миллионов долларов, подобный сбор станет лишь каплей в море. В то же время для самого ведомства он послужит важным источником дохода.

Сенатор Тед Круз, один из авторов этой инициативы, подчёркивает её справедливость. «Практически все пользователи Национальной системы воздушного пространства вносят свой вклад в покрытие операционных расходов. Однако по действующему закону космические компании этого не делают, и у них даже нет механизма для оплаты, если бы они того захотели, — говорится в его заявлении. — Сфера коммерческих полетов стремительно расширяется, и вместе с ней растет нагрузка на FAA. Наше предложение учитывает этот фактор».

Законопроект пока находится на ранней стадии, и не исключено, что администрация Трампа вмешается и склонит чашу весов в ту или иную сторону. Однако, как отмечает Ars Technica, нынешний кандидат, выдвинутый администрацией на пост следующего главы FAA, уже поддержал это предложение. Подобная поддержка со стороны ключевой фигуры значительно повышает шансы инициативы на окончательное утверждение.