Суть новой схемы заключается в тщательной модификации чипов предыдущего поколения.

Рынок компьютерных комплектующих в Китае столкнулся с новой волной мошенничества. Недобросовестные продавцы активно распространяют модифицированные графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080, выдавая их за высокопроизводительные GeForce RTX 4090. Об этом стало известно после того, как технические специалисты и ремонтные мастерские в азиатском регионе выявили ряд ключевых отличий, позволяющих разоблачить подделки.

На первый взгляд, предлагаемые на китайских онлайн-площадках видеокарты неотличимы от настоящих GeForce RTX 4090. Они оснащены оригинальными системами охлаждения и не имеют видимых повреждений. Однако за внешним лоском скрывается изощренный обман. Мошенники не просто меняют корпуса видеокарт, а прибегают к сложной технической модификации: на печатную плату от реальной RTX 4090 они устанавливают графический процессор предыдущего поколения, такой как GA102 от RTX 3080 или RTX 3090.

Более того, злоумышленники научились перебивать маркировку на самом чипе, нанося лазерную гравировку «AD102», соответствующую флагману 40-й серии. После таких манипуляций распознавание подделки крайне затруднительно для рядового покупателя.

Тревогу забил китайский технический специалист и YouTube-блогер, известный под ником 修电脑的张哥 (в переводе на русский — «Брат Чжан, который чинит компьютеры»). К нему обратился клиент, который приобрел у одного непроверенного продавца четыре видеокарты RTX 4090 по цене 10 000 юаней за каждую (около $1400). Три из четырех карт оказались неработоспособными подделками.

В ходе разборки специалист выявил несколько ключевых отличий, которые позволяют идентифицировать фальшивку:

Расположение QR-кода: На подлинной RTX 4090 QR-код находится в самом нижнем левом углу подложки GPU. У подделок, использующих чипы 30-й серии, он смещен немного выше.

Выступающий конденсатор: Характерной чертой старших моделей серии RTX 30 является слегка выступающий конденсатор в правом верхнем углу подложки чипа. На настоящих RTX 4090 его нет.

Цвет и состояние текстолита: У некоторых подделок цвет текстолита подложки графического чипа отличается от оригинального зеленого и может иметь странный оттенок.

Металлическая рамка: Техник заметил, что металлическая рамка вокруг GPU на поддельных картах была прикреплена к подложке не полностью.

Чипы памяти: Еще одним тревожным знаком является отсутствие маркировки на микросхемах памяти GDDR6X.

Стоит отметить, что мошенники постоянно совершенствуют свои методы. Если ранние подделки можно было опознать по неправильному расположению SMD-компонентов на подложке, то теперь они научились имитировать и их раскладку, как у оригинальных чипов AD102.

Важно отметить, что эта мошенническая схема возникла не на пустом месте. По мнению экспертов, пин-совместимость (одинаковая схема контактов) графических процессоров GA102 и AD102 значительно упрощает процесс их замены для тех, кто обладает необходимым оборудованием.

Эксперты предупреждают, что покупка бывших в употреблении комплектующих, особенно через сомнительные каналы, сопряжена с высокими рисками. «Подобные действия сравнимы с азартной игрой», — отмечает китайский специалист по ремонту.

В настоящее время NVIDIA и китайские торговые площадки, такие как JD.com и Douyin, предпринимают активные шаги по борьбе с подделками, однако полностью искоренить проблему пока не удается. Мошенники постоянно находят новые лазейки, а высокий спрос на флагманские видеокарты подогревает их активность.

Для потребителей главный вывод из этой истории — проявлять максимальную осторожность при покупке дорогостоящих комплектующих с рук или на сомнительных онлайн-платформах. Проверка репутации продавца и внимательный осмотр товара, если это возможно, могут уберечь от значительных финансовых потерь. В конечном счете, покупка у официальных ритейлеров с гарантией остается самым надежным способом защитить себя от подделок.