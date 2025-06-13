Компактный космический аппарат способен доставлять на суборбитальные траектории полезную нагрузку весом до 10 килограммов более тысячи раз за весь срок эксплуатации.

Всего через две недели после начала приема предзаказов на свой космоплан Aurora, новозеландская компания Dawn Aerospace объявила о заключении контракта с первым заказчиком. Покупателем первого серийного аппарата стало Управление по развитию космической индустрии Оклахомы, США (OSIDA). Его поставка запланирована на начало 2027 года.

Напомним, что в мае Dawn Aerospace начала принимать заказы на «Аврору», позиционируя её как доступное решение для испытания материалов и устройств в космосе без непомерных затрат, свойственных традиционным ракетам-носителям. Проектный ресурс аппарата составляет до 1000 суборбитальных запусков. Благодаря этому «Аврора» становится по-настоящему бюджетным инструментом для исследований в верхних слоях атмосферы и ближнем космосе.

По имеющимся данным, сумма сделки составит 17 миллионов долларов. В неё входит не только сам космоплан, но и услуги по формированию и подготовке команды эксплуатации. Как сообщает издание SpaceNews, Dawn Aerospace сформирует команду специалистов в Оклахоме. Затем они пройдут в Новой Зеландии полный курс обучения, включая участие в тестовых полётах, после чего вернутся в свой штат для начала работы с космопланом. Предполагается, что OSIDA сможет выполнять до 100 полётов в год.

На мероприятии Space Symposium 2025 в Колорадо-Спрингс, во время мероприятия Oklahoma Breakfast, Джордж Нилд (председатель Global Spaceport Alliance), Джим Брайденстин (управляющий партнер Artemis Group и бывший администратор NASA), Стефан Пауэлл (генеральный директор Dawn Aerospace) и Хачи Родвей (директор по продажам и эксплуатации космопланов в США, Dawn Aerospace) представили уменьшенную модель Aurora, символизирующую перспективы космической индустрии. Источник: Dawn Aerospace.

Подобный подход обещает первому космоплану «Аврора» долгий срок потенциальной службы. При стоимости одного запуска около 100 000 долларов аппарат откроет учёным, инженерам и другим заинтересованным сторонам относительно недорогой доступ к испытаниям материалов и оборудования в условиях микрогравитации и разрежённой атмосферы.

«Благодаря целевым инвестициям наш штат обеспечит себе регулярный и надёжный доступ в космос и готовится стать самой загруженной суборбитальной стартовой площадкой в Америке, — заявил Мэтт Пиннелл, вице-губернатор Оклахомы. — Запуски с аэродрома Бёрнс-Флэт откроют новые горизонты для исследований в области микрогравитации, для решения задач национальной безопасности и для коммерческих инноваций».

Впрочем, всё это пока планы на будущее. На данный момент «Аврора» ещё не полностью готова к серийному выпуску. Несмотря на успешное завершение испытательных полетов в 2024 году, в ходе которых были продемонстрированы его сверхзвуковые возможности, аппарату предстоят дополнительные тесты, прежде чем он будет готов к коммерческому производству.

Пока это лишь первое соглашение о покупке, однако в Dawn Aerospace отмечают, что уже ведут переговоры с несколькими заинтересованными сторонами. Оклахома просто оказалась расторопнее других, заключив контракт на первый лётный экземпляр.

Интересно, что благодаря аэродинамической конструкции запускать космоплан можно будет не только с классических космодромов, но и с обычных аэродромов. В перспективе это расширит доступ к исследованиям в условиях микрогравитации и позволит значительно увеличить интенсивность запусков.

Производство «Авроры» планируется наращивать постепенно. Если в 2027 году компания выпустит всего один аппарат, то в 2028-м — уже два, а со временем выйдет на плановый показатель в пять космопланов ежегодно.