Всего через две недели после начала приема предзаказов на свой космоплан Aurora, новозеландская компания Dawn Aerospace объявила о заключении контракта с первым заказчиком. Покупателем первого серийного аппарата стало Управление по развитию космической индустрии Оклахомы, США (OSIDA). Его поставка запланирована на начало 2027 года.
Напомним, что в мае Dawn Aerospace начала принимать заказы на «Аврору», позиционируя её как доступное решение для испытания материалов и устройств в космосе без непомерных затрат, свойственных традиционным ракетам-носителям. Проектный ресурс аппарата составляет до 1000 суборбитальных запусков. Благодаря этому «Аврора» становится по-настоящему бюджетным инструментом для исследований в верхних слоях атмосферы и ближнем космосе.
По имеющимся данным, сумма сделки составит 17 миллионов долларов. В неё входит не только сам космоплан, но и услуги по формированию и подготовке команды эксплуатации. Как сообщает издание SpaceNews, Dawn Aerospace сформирует команду специалистов в Оклахоме. Затем они пройдут в Новой Зеландии полный курс обучения, включая участие в тестовых полётах, после чего вернутся в свой штат для начала работы с космопланом. Предполагается, что OSIDA сможет выполнять до 100 полётов в год.
Подобный подход обещает первому космоплану «Аврора» долгий срок потенциальной службы. При стоимости одного запуска около 100 000 долларов аппарат откроет учёным, инженерам и другим заинтересованным сторонам относительно недорогой доступ к испытаниям материалов и оборудования в условиях микрогравитации и разрежённой атмосферы.
«Благодаря целевым инвестициям наш штат обеспечит себе регулярный и надёжный доступ в космос и готовится стать самой загруженной суборбитальной стартовой площадкой в Америке, — заявил Мэтт Пиннелл, вице-губернатор Оклахомы. — Запуски с аэродрома Бёрнс-Флэт откроют новые горизонты для исследований в области микрогравитации, для решения задач национальной безопасности и для коммерческих инноваций».
Впрочем, всё это пока планы на будущее. На данный момент «Аврора» ещё не полностью готова к серийному выпуску. Несмотря на успешное завершение испытательных полетов в 2024 году, в ходе которых были продемонстрированы его сверхзвуковые возможности, аппарату предстоят дополнительные тесты, прежде чем он будет готов к коммерческому производству.
Пока это лишь первое соглашение о покупке, однако в Dawn Aerospace отмечают, что уже ведут переговоры с несколькими заинтересованными сторонами. Оклахома просто оказалась расторопнее других, заключив контракт на первый лётный экземпляр.
Интересно, что благодаря аэродинамической конструкции запускать космоплан можно будет не только с классических космодромов, но и с обычных аэродромов. В перспективе это расширит доступ к исследованиям в условиях микрогравитации и позволит значительно увеличить интенсивность запусков.
Производство «Авроры» планируется наращивать постепенно. Если в 2027 году компания выпустит всего один аппарат, то в 2028-м — уже два, а со временем выйдет на плановый показатель в пять космопланов ежегодно.