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Fantoci
Ведьмак 3 получит фанатский мод Последнее желание и новое сюжетное DLC в 2026 году
Аналитики индустрии, такие как Майкл Пактер из Wedbush Securities, считают подобный шаг вероятным, так как популярность «Ведьмака 3» не угасает — к 2023 году продано свыше 50 миллионов копий, а Next Gen Update в 2022 году привлекло новую аудиторию.

Согласно информации от известного польского комментатора игровой индустрии Бориса Неспеляка, CD Projekt RED планирует выпустить третье сюжетное дополнение (DLC) для «Ведьмак 3: Дикая Охота» в 2026 году. Разработкой нового DLC занимается студия Fool's Theory, основанная бывшими разработчиками The Witcher 3, что обеспечит культовой ролевой игре преемственность творческого видения от оригинальной команды.

На данный момент CD Projekt RED не дала официальных комментариев по поводу DLC «Последнее желание». Однако аналитики и фанаты предполагают, что потенциальное DLC может стать сюжетным мостом между событиями «Дикой Охоты» и грядущей четвертой частью саги.

Учитывая, что продажи «Ведьмака 3» превысили 60 миллионов копий, а CDPR анонсировала кроссплатформенную поддержку модов для консолей до конца 2025 года, выпуск нового контента выглядит логичным шагом для поддержания интереса к франшизе. Однако пока неизвестно, будет ли это крупномасштабное дополнение в духе «Кровь и вино» или нечто меньшее.

Параллельно с этим DLC развивается амбициозный фанатский проект под названием «Последнее желание» — некоммерческая адаптация оригинальной книги Сапковского на движке REDengine 3. Модификация направлена на воссоздание первой книги серии о Ведьмаке, представляющей Геральта из Ривии и его мир. Проект демонстрирует уникальный подход к адаптации литературного произведения в интерактивную среду, используя существующие технологии игрового движка для максимально точного воплощения источника.

Первой главой «Последнее желание», доступной для ознакомления в альфа-версии, стал рассказ «Меньшее зло», повествующий о событиях, из-за которых Геральт получил прозвище «Мясник из Блавикена». Проект создается на добровольных началах и зависит от поддержки сообщества через платформу Patreon. «Последнее желание» демонстрирует не только любовь фанатов к вселенной, но и огромный потенциал игрового движка REDEngine 3 для создания качественного повествовательного контента.

Таким образом, будущее «Ведьмака 3» выглядит многообещающе, подпитываемое как возможными официальными релизами, так и творчеством преданных поклонников. Слухи о новом DLC от ветеранов серии вселяют надежду на еще одно высококачественное приключение с Геральтом, в то время как проект «Последнее желание» предлагает уникальную возможность пережить канонические события книг в мельчайших деталях.

Независимо от того, подтвердятся ли слухи о дополнении 2026 года, очевидно одно: спустя много лет после своего выхода «Ведьмак 3» не только не забыт, но и продолжает эволюционировать, оставаясь в центре внимания миллионов игроков по всему миру.

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#cd projekt red #ведьмак 3 #ведьмак 3: дикая охота #последнее желание
Источник: wccftech.com
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