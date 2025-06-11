После провала «метавселенной» известный миллиардер переключил свое внимание на искусственный интеллект.

Компания Марка Цукерберга Meta* готова вложить почти 15 миллиардов долларов в совместный проект с калифорнийской компанией Scale AI, специализирующейся на искусственном интеллекте. Главной целью этого сотрудничества является создание «ИИ-сверхразума». По замыслу руководства Meta, он должен превзойти существующие разработки и даже будущий сильный искусственный интеллект (AGI), став чем-то еще более разумным. Однако из-за отсутствия четкого представления о природе такого интеллекта и каких-либо внятных сроков реализации проекта, Meta рискует вновь, как и в случае с метавселенной, потратить огромные средства в заведомо тупиковый проект.

Следует отметить, что в области VR-оборудования Meta добилась реальных успехов благодаря доступной линейке гарнитур Quest. Однако основополагающий проект метавселенной, призванный стать стартовой площадкой для новой виртуальной эры, так и не материализовался. За пять лет в проект было вложено около 50 миллиардов долларов, но флагманская программа социального взаимодействия и разработки игр Horizons привлекла всего лишь несколько сотен пользователей. В итоге проект фактически свернули. Затем Meta переключилась на искусственный интеллект, но теперь, очевидно недовольная ролью догоняющей в технологической гонке, компания снова пытается вырваться в лидеры.

Пятнадцатимиллиардная инвестиция в Scale AI и строительство новой лаборатории для «ИИ-сверхразума» призваны помочь Meta обойти Google, OpenAI, Anthropic и других крупных игроков. Вопрос в том, насколько жизнеспособны поставленные цели и какой бизнес может из них вырасти. Согласно данным CNBC, сделка предусматривает переход генерального директора Scale AI Александра Вана в Meta. Руководство компании рассчитывает, что он сможет направить разработку ИИ в нужное русло после весьма сдержанной реакции на модель Llama.

Помните, Цукерберг убеждал нас, что метавселенная — наше будущее? Теперь будущим стало нечто совершенно иное. Источник: Meta

Указанные инвестиции также обеспечат Meta 49-процентную долю в Scale AI, что напоминает стратегию Microsoft с ее вложениями в OpenAI. Разница, однако, существенная. У OpenAI есть работающий продукт и понятная бизнес-модель, тогда как «ИИ-сверхразум» остается крайне туманной концепцией. В технических кругах до сих пор нет единого мнения о том, что вообще представляет собой общий искусственный интеллект, не говоря уже о системах более высокого порядка.

Справедливости ради стоит отметить, что Александр Ван действительно ценное приобретение. Его уже не первый год называют вундеркиндом в области обработки данных и искусственного интеллекта. Более того, во время пандемии он делил жилье с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом, что позволило ему изнутри наблюдать процесс разработки и коммерциализации конкурирующих ИИ-моделей.

Хотя новый проект действительно укрепит позиции Meta в сфере искусственного интеллекта, серьезные сомнения вызывает долгосрочная прибыльность предприятия и сама возможность создания сверхразума. Издание Ars Technica ссылается на мнение ряда ученых, считающих, что все компании, работающие над сверхразумом, обречены на провал — современные технологии просто не позволяют решить подобную задачу. При этом, по мнению экспертов, такие компании могут оказаться коммерчески успешными, поскольку амбициозные долгосрочные цели позволяют им существовать за счет ажиотажа инвесторов.





* деятельность американской компании запрещена на территории Российской Федерации.