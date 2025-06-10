Главным достоинством Fairphone 6 производитель называет его исключительную ремонтопригодность.

Компания Fairphone официально подтвердила скорый выход своего нового смартфона Fairphone 6. По данным розничных продавцов, устройство будет комплектоваться 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, по крайней мере в базовой конфигурации. Покупателям предложат три цветовых решения: «Чёрный горизонт» (Horizon Black), «Облачно-белый» (Cloud White) и «Лесная зелень» (Forest Green). При этом, судя по сведениям WinFuture, в дальнейшем вполне могут появиться дополнительные цветовые комбинации.

Отличительной чертой конструкции Fairphone 6 стала задняя крышка, разделенная на две части, верхнюю и нижнюю. Каждую из них можно будет приобрести в разных цветах, что даст пользователям возможность персонализировать под собственный вкус облик смартфона, создавая собственные цветовые комбинации.

Модульный принцип не ограничивается лишь задней крышкой. Ритейлеры уже добавили в ассортимент взаимозаменяемые аксессуары — держатель для карт, шнурок и удерживающее кольцо, что невольно вызывает ассоциации с телефонами CMF от Nothing. Вероятно, на задней панели смартфона предусмотрено специальное крепление для таких дополнений.

Главным преимуществом Fairphone 6 станет ремонтопригодность. Производитель утверждает, что пользователи смогут самостоятельно заменять множество компонентов — основную и широкоугольную камеры, фронтальную камеру, разговорный динамик, основной динамик, порт USB-C, дисплей и аккумулятор. Все необходимые детали будут продаваться отдельно как у ритейлеров, так и в официальном интернет-магазине компании.

Пока что на официальных маркетинговых изображениях видна лишь лицевая сторона устройства. Впрочем, и на ней можно рассмотреть боковую защелку, которая, по-видимому, служит для снятия задней крышки. Отсутствие на снимках металлической рамки позволяет предположить, что корпус устройства будет выполнен из пластика.

Ожидается, что в рознице Fairphone 6 будет стоить 550 евро, а его выпуск намечен на 25 июня.