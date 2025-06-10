Операционная система будет отслеживать, активно ли вы используете компьютер, например, печатаете ли вы, перемещаете ли мышь или касаетесь экрана, и регулировать потребление энергии устройством.

Компания Microsoft добавила в Windows 11 25H2 новую функцию интеллектуального управления энергопотреблением процессора с учётом пользовательской активности. Суть нововведения заключается в снижении нагрузки на процессор ноутбука при отсутствии активности клавиатуры, мыши или других устройств ввода в течение определенного времени. В подобных ситуациях Windows распознаёт состояние простоя устройства и автоматически ограничивает использование процессора, применяя более строгие настройки энергосбережения, заданные производителем в рамках системы управления питанием процессора (PPM). Об этом сообщает портал Guru3D.

Иными словами, для владельцев ноутбуков внедрение данной функции означает, что операционная система будет постоянно отслеживать пользовательскую активность при наборе текста, движениях мыши или касаниях экрана. При отсутствии какой-либо активности в течение определённого времени процессор автоматически перейдёт в режим пониженного энергопотребления. Благодаря этому батарея ноутбука сможет работать заметно дольше.

Как только пользователь возобновит работу, компьютер мгновенно вернётся к обычной производительности, поэтому никакого замедления работы не произойдёт. Важно отметить, что данная функция не активируется при выполнении ресурсоёмких задач вроде игр или просмотра видео.

По имеющейся информации, Microsoft уже успешно опробовала данную технологию в сборке 26200.5603 и планирует включить ее в состав официального релиза Windows 11 версии 25H2.