По оценкам компании, если каждый пользователь Chrome будет ежедневно проводить в браузере всего десять минут, повышение производительности позволит ежегодно экономить 58 миллионов часов.

Браузер Google Chrome установил новый рекорд производительности, показав лучший на сегодняшний день результат в тесте Speedometer 3. Речь идёт об отраслевом стандарте, разработанном совместными усилиями ведущих разработчиков браузеров для оценки реальной скорости работы браузеров. Тест измеряет, насколько эффективно программы справляются с повседневными задачами: от анализа HTML и обработки JavaScript до взаимодействия с объектной моделью документа (DOM), применения CSS-стилей и конечной отрисовки контента.

Как сообщает Google, такого результата удалось достичь благодаря целенаправленной работе над ядром системы рендеринга, которая велась на протяжении последнего года. С августа 2024 года оценка Chrome в Speedometer 3 выросла на 10%. Ключевыми нововведениями стали оптимизация компоновки данных в памяти для DOM, CSS и других графических компонентов. Это помогло сократить избыточный расход памяти и одновременно повысить эффективность кеширования на уровне процессора.

Помимо ранее перечисленного, разработчики ускорили обработку текста и данных, а также усовершенствовали внутренние механизмы их хранения и поиска. Особое внимание инженеры уделили качеству и скорости отображения шрифтов, в частности, при использовании нативных текстовых технологий Apple.

В Google подчёркивают, что подобные технические улучшения приносят ощутимую пользу всем пользователям. По подсчётам самой компании, если каждый человек будет проводить в Chrome всего 10 минут в день, то суммарно это позволит сэкономить 58 миллионов часов в год. Эта цифра эквивалентна 83 человеческим жизням, потраченным на ожидание загрузки или отклика сайтов.