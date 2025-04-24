К протекающим термопрокладкам теперь добавился и термогель.

Видеокарты обычно не склонны к таким сюрпризам, но пользователь Nvidia GeForce RTX 5080 заявил, что его новинка начала выделять странное светло-серое вещество. И даже выложил фото в доказательство. На снимке хорошо видно, как из его белой красавицы Gigabyte Aorus Master Ice RTX 5080 сочится какая-то светло-серая субстанция. Причем сразу из двух мест под радиатором. Что стало причиной – пока неясно, но есть важная деталь: пользователь уточнил, что ставил видеокарту вертикально, через райзер. (Для справки, это такой удлинитель PCI-e, который используют для установки нескольких видеокарт в одну систему для майнинга криптовалют, а также в ситуациях, когда стандартное размещение графического ускорителя неудобно или невозможно.)

Обычно ведь как? В стандартном компьютере видеокарта лежит себе горизонтально в слоте PCI-e. И если даже термогель там подтает или станет мягче от нагрева, он особо никуда не денется – ну, может, чуть растечётся по плате под чипом. Заметить такое сложно, если на работе видеокарты это никак не сказывается. (К слову, сама компания Gigabyte свой термоинтерфейс в системе охлаждения Windforce называет именно гелем, а не пастой. И по виду он, честно говоря, на гель и похож.)

Владелец видеокарты с ником Rolling Around написал свой тревожный пост о "потекшей" видеокарте на корейском форуме Quasar Zone, а заметили его внимательные ребята с известного ресурса Videocardz. Так вот, он рассказал, что видеокарте всего месяц от роду. Гоняет на ней в World of Warcraft, причем всего пару часов в день. (Комментаторы на форуме выразили сомнение в правдивости его заявления, ведь обычно в эту игру уходят на сутки.)

Фото видеокарты на райзере с подтеками. Источник: Quasar Zone / пользователь Rolling Around

И оказалось, что Rolling Around не одинок в своей беде. В комментариях под его постом отписались еще как минимум двое: у них, мол, та же история с утечкой термогеля. У одного тоже RTX 5080, у другого – RTX 5090, и он даже предположил, что на 5080 из-за особенностей конструкции протечка просто заметнее.

Понятно, что всё это пока на уровне слухов, официальных подтверждений нет. Но можно не сомневаться, Gigabyte и Nvidia уже в курсе и наверняка разбираются в ситуации. И если выяснится, что проблема действительно есть, но касается только вертикально установленных карт (а с горизонтальными всё в норме), то разобраться с "убегающим" гелем будет куда проще, чем если бы дело было в самом его составе.

Старожилы, следящие за новостями на нашем сайте, могут припомнить историю с RTX 4080, когда один из партнеров Nvidia использовал при сборке, скажем так, не самую лучшую термопасту. Но там была другая проблема: паста была дешёвая, без нужных присадок, и со временем могла просто испортиться. С Gigabyte же ситуация иная – репутация у компании солидная, и пока ничто не указывает на плохое качество самого геля. Похоже, он просто... ну, ведёт себя как гель, который может потечь, если его наклонить.