Проект SeaCURE должен показать, что эффективнее: чистить воздух или воду от лишнего углерода.

В Англии запустили довольно любопытный эксперимент по улавливанию углекислого газа прямо из морской воды. Помимо скромного вклада в борьбу с избытком CO₂ на нашей планете, у него есть другая немало важная цель. Проект, получивший название SeaCURE, должен наглядно показать, что всё-таки эффективнее: «пылесосить» CO₂ из воздуха или доставать его прямо из океана. Если всё пойдет по плану, это поможет будущим, уже более масштабным проектам по улавливанию углекислого газа выбрать правильный путь.

Ведь наша планета и так постоянно этим занимается. Суша и океаны – это природные системы, которые поглощают углерод. Растения вдыхают CO₂ при фотосинтезе, часть его попадает в почву, где геологические процессы могут «запереть» его надолго. В океан углерод тянут фитопланктон (эти микроскопические водоросли тоже любят солнечный свет) и обычные дожди. Проблема в том, что возможности планеты не безграничны. Многие ученые бьют тревогу: мы производим гораздо больше углекислого газа, чем Земля успевает переварить. Весь этот излишек висит в атмосфере и усиливает парниковый эффект.

А что, если помочь океану? Снять с него часть «углеродной работы», чтобы он мог активнее забирать CO₂ из воздуха? Вот на этой идее и построен SeaCURE – пилотный проект, за которым стоят британские исследователи и правительство. Установку разместили на побережье Ла-Манша, в городке Уэймут. Там эта, в общем-то, не самая сложная машина будет пробовать извлекать углерод из морской воды. Заодно ученые посмотрят, как вся эта затея влияет на морских обитателей по соседству – если вообще влияет.

Инфографика, показывающая принцип работы SeaCURE.Источник: Университет Эксетера

Как же работает SeaCURE? По сути, система «высвобождает» углекислый газ из морской воды. Представьте, что вы налили в стакан газировку – пузырьки газа начинают выходить. Здесь похожий принцип. Сначала установка затягивает воду в специальный модуль и немного подкисляет её. В такой среде углекислому газу проще «оторваться» от воды (сами разработчики называют это "stripping" – «очисткой» или «обдиркой»). Освобожденный CO₂ запирают в резервуаре – его потом можно будет где-то хранить или использовать. А воду перед возвращением в океан снова обрабатывают, возвращая ей нормальный уровень pH (кислотности). И всё, она снова готова поглощать углерод из атмосферы.

Команда SeaCURE заявляет, что их система вытаскивает до 90% углерода из каждой порции воды, причем полученный CO₂ чистый почти на 99%. Что с ним делать дальше? Вариантов масса: можно закачивать под землю в специальные хранилища, делать из него суперсовременные стройматериалы (такие технологии уже есть), загонять в старые нефтяные скважины, чтобы добыть остатки топлива, и не только.

Но пока что главная задача SeaCURE – это не столько масштабное улавливание, сколько проверка боем. Нужно понять, стоит ли игра свеч по сравнению с установками, которые тянут CO₂ прямо из воздуха (их называют DAC – Direct Air Capture). В морской воде концентрация углерода заметно выше, чем в воздухе. Поэтому ученые и делают ставку на то, что проекты вроде SeaCURE в итоге окажутся эффективнее и смогут реально помочь природным «поглотителям» углерода на Земле. Сама по себе нынешняя установка SeaCURE много не поймает – всего около 100 тонн углерода в год. Но если технология себя оправдает, её можно будет масштабировать так, чтобы извлекать из океана миллиарды тонн.